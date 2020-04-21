أسعار النفط الأمريكي دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ

واشنطن- تراجع سعر خام النفط الأمريكي المدرج ببورصة نيويورك بأكثر من 100 بالمئة إلى ما دون الصفر وذلك للمرة الأولى في التاريخ بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلص منه.

والعقود الآجلة للنفط الأمريكي التي انخفضت امس الاثنين هي لتسليم شهر مايو المقبل وتنتهي اليوم الثلاثاء ولا يوجد عليها طلب بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وسياسة الإغلاق المفروضة من قبل معظم الدول، ما يعني أن منتجي النفط مستعدون لدفع أموال للمشترين حتى يتخلصوا من المخزون الموجود لديهم لاسيما وأن الولايات المتحدة لم يعد لديها أماكن لتخزين النفط.

وكان من المفترض أن يتم تخزين خام غرب تكساس الوسيط الذي وصل امس إلى سالب 37 دولارا للبرميل في مخازنه الرئيسية في /كوشينغ/ بـ/أوكلاهوما/، لكن المستثمرين يخشون عدم وجود أماكن كافية.

وعلى الرغم من الاتفاق الذي أبرم أخيرا بين مجموعة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ والدول المنتجة خارجها وفي مقدمتها روسيا لتحقيق توزان في سوق الطاقة العالمية من خلال تخفيض الإنتاج، فإن خبراء يخشون من أن ذلك لن يكون كافيا لإنقاذ أسعار النفط من الانهيار بسبب زيادة المخزون المنتج بالفعل وانخفاض الطلب وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).