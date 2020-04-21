تأجيل فعاليات الاحتفال بيوم الإعلام العربي بسبب "كورونا" وإشادة بدور وكالات الأنباء العربية

القاهرة - أفاد مصدر بجامعة الدول العربية أنه تقرر تأجيل فعاليات الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي يصادف 21 أبريل من كل عام بسبب جائحة كورونا, والذي حدد له شعار "وكالات الأنباء العربية : مهنية , موضوعية, مصداقية", مشيدا بالمناسبة بعمل هذه المؤسسات الإعلامية ومكانتها والصدارة التي تحتلها في التعامل مع الأحداث وتغطيتها.

وأفاد بيان صادر عن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يوم الاثنين بأنه وفي خضم تصاعد جائحة كورونا, وما اتخذته الحكومات من إجراءات احترازية لاحتواء هذه الأزمة, فقد تقرر تأجيل فعاليات يوم الإعلام العربي التي كانت تنظمها الأمانة العامة لجن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية (قطاع الإعلام والاتصال).

وأوضح انه أختير للدورة الخامسة هذا العام شعار "وكالات الأنباء العربية : مهنية , موضوعية, مصداقية", مشيرا إلى تأجيل أيضا, احتفالية توزيع جوائز التميز الإعلامي التي خصصت هذا العام لوكالات الأنباء العربية.

وأفاد البيان بأن التفكير في تخصيص يوم للإعلام العربي, جاء "انسجاما مع ميثاق جامعة الدول العربية, وتنفيذا لميثاق الشرف الإعلامي العربي, وتأسيسا على المبادئ التي انطلقت منها الإستراتيجية الإعلامية العربية, واستنادا على القرارات والوثائق الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية بشأن تحديث العمل العربي المشترك, واتساقا مع توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب بالعمل على تطوير وتنمية الإعلام العربي, وتعزيز دوره بما يتماشى مع تطور المجتمعات العربية وخدمة قضاياها".

==وكالات الأنباء العربية مصدرا رئيسيا للأخبار ==

وتحدث مصدر الجامعة بالمناسبة عن الدور الإعلامي الكبير الذي تلعبه وكالات الأنباء العربية في نقل الخبر بمصداقية والتعامل معه بحرفية وقال "وكالات الأنباء العربية تعتبر مصدرا رئيسا للأخبار, ومن أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا وانتشارا, حيث تحتل الصدارة في التعامل مع الأحداث وتغطيتها عبر شبكة مراسليها التي تنتشر عبر مختلف مناطق العالم".

"هذه المؤسسات تمتلك إمكانيات واسعة تمكنها من استقبال الأخبار ونقلها وإرسالها إلى مكاتبها في كل مكان ليتم توزيعها, وتصل هذه الأخبار إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية المعروفة المكتوبة والمسموعة والمرئية", يضيف بيان قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.

وأوضح أنه ورغم التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الإعلام والذي أتاح إعلاما جديدا بأقل تكلفة أمام جميع الأفراد في كل أنحاء العالم, إلا أن هذه الوكالات ظلت محتفظة بمكانتها وبقدرتها الكبيرة على التأثير.

من جانبه, صرح , قيس العزاوي, الأمين العام المساعد , رئيس قطاع الإعلام والاتصال , بأن اختيار وكالات الأنباء العربية موضوعا لهذه الدورة الخامسة, هو اعتراف وتقدير للدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات الإعلامية الرائدة في نشر الأخبار الصحيحة , ونقل واقع الأحداث من مصادرها , و تنوير المواطن العربي , وإتاحة الفرصة له لمواكبة التطورات السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية في المنطقة العربية وفي كل العالم.

وأكد أنه حتى في ظل التغيرات الكبرى في الصناعة الإعلامية, حيث باتت الأخبار تنقل بأسرع ما يمكن وفي كل مكان من العالم , وتضاعفت خطورة الإعلام ليصبح سلاحا فتاكا , ظلت وكالات الأنباء العربية "ملاذا للناس لاستقاء الأخبار الموثوقة والصادقة".

وحيا قيس العزاوي, الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية العربية على دورها البناء في نشر الوعي بين المواطنين, ومواكبة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات والدول العربية للحد من انتشار الفيروس والمحافظة على النظام العام واستقرار المجتمع .

ودعا إلى أن يضطلع كل إعلامي في موقعه بمسؤوليته, ويساهم في نشر الوعي والثقافة الصحية الصحيحة واطلاع المواطن العربي على طرق وأساليب الوقاية من هذا الوباء, والتصدي للأخبار الزائفة والشائعات التي تقوض أمن وسلامة المواطنين .

وقال إنه يجدر التنويه في يوم الإعلام العربي, بكل الإعلاميين العرب الذين يقومون بعملهم في مناطق و ظروف صعبة ليؤدوا دورا بالغ الأهمية في متابعة الأحداث وتغطيتها ونقلها للمواطن العربي من مواقعها.

كما وجه تحية تقدير لكل الإعلاميين العرب في مؤسساتهم ومواقعهم على ما يبذلونه من جهد في هذه المرحلة الصعبة مشددا على ضرورة "تكاتف الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة العصيبة وبشكل سليم, و أن يؤدي كل مواطن دوره للقضاء على هذه الجائحة , لأنه عمل جماعي , والكل مطالب فيه بتحمل مسؤوليته حسب موقعه, وهذا سيضيف بلا شك رصيدا مهما للتجربة الإنسانية المشتركة".

يشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب قد قرر في دورته العادية السادسة والأربعين التي عقدت في عام 2015 يوم 21 أبريل من كل عام للاحتفال بيوم الإعلام العربي.