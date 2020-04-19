الصحراء الغربية: عملية التسوية الأممية في شلل تام بسبب العراقيل التي وضعها المغرب بدعم من حلفائه

وخلال ندوة نشطها عبر تقنية التواصل عن بعد بعنوان "تصفية الإستعمار غير مستكملة في الصحراء الغربية، عملية التسوية الأممية وسياسة القوى العظمى"، تطرق سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية ، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة لمختلف محطات تعاطي المنظمة الدولية مع القضية الصحراوية التي لا تزال قضية تصفية الإستعمار الوحيدة في القارة الإفريقية.
و استعرض مختلف العراقيل التي تحول دون إحراز أي تقدم للقضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة، حيث وصف الديبلوماسي الصحراوي عملية التسوية بأنها في حالة "شلل تام" بسبب العراقيل التي وضعها المغرب بدعم من حلفائه.
كما أعتبر أن الدور السلبي الذي تلعبه فرنسا في حماية ودعم المغرب (قوة الاحتلال) في مجلس الأمن من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تعنت المغرب وعدم إيفائه بالتزاماته في ما يخص تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في القارة الافريقية.
و شدد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة ، بالمناسبة، على موقف الجبهة التي أعربت عنه في أكتوبر الماضي و أكدت عليه خلال بيانها الأخير بخصوص إعادتها النظر في انخراطها في عماية السلام الأممية برمتها وتأكيدها على عدم المشاركة في أي عملية لا تحترم ولا تضمن حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
وختم الدكتور سيدي محمد عمار المحاضرة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها مواجهة الدعاية المغربية وتكثيف حملات التضامن مع القضية الصحراوية والضغط على الاحتلال المغربي مع التركيز على الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في هذا الصدد.
وحضر الندوة أكثر من 80 مشاركا من مختلف الدول و كانت هناك فرصة لطرح مجموعة من الأسئلة من المشاركين أجاب عنها الدكتور في ختام الندوة.