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المغرب مطالب بالتجاوب مع دعوات المنظمات والإفراج عن الأسرى الصحراويين

  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 15:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرات
صورة لمعتقلي اكديم ازيك صورة لمعتقلي اكديم ازيك

برلين - شددت ممثلة جبهة البوليساريو في ألمانيا, نجاة حندي, على أن نظام الاحتلال المغربي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب الأزمة الصحية العالمية بالتجاوب مع دعوات المنظمات والهيئات الصحراوية والدولية من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين في سجونه قبل وقوع "كارثة إنسانية " التي ينذر بها "الانتشار الرهيب لوباء كورونا في مختلف مدن المملكة وكذا داخل بعض السجون".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها يومية "عالم الشباب" الألمانية مع الديبلوماسية الصحراوية, التي أعادت التذكير بما يعانيه الأسرى بسجون الاحتلال المغربي, مثيرة في هذا السياق البلاغ الأخير الذي أصدرته رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية, وحذرت فيه من ضعف التدابير الوقائية داخل مختلف السجون بدء بعدم إحترام الإجراءات الوقائية مثل مواد التعقيم والنظافة وتفادي الإختلاط بين السجناء خلال أوقات الوجبات الغذائية والفسحة اليومية هذا بالإضافة إلى ضعف الرعاية الطبية.

كما تحدثت, نجاة حندي, عن الشكاوي التي تقدم بها الأسرى بسبب ظروف الإعتقال السيئة في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية والتي ضاعفت كما قالت - من معاناة عائلاتهم.

وأمام الوضع المقلق للأسرى الصحراويين, أعربت المسؤولة الصحراوية, عن أملها في أن يساهم عمل الجمعيات الصحراوية من رابطة حماية السجناء وحملة جمعية بنات الساقية في الدفع نحو خلق ضغط دولي ينتهي بالإفراج عن جميع الأسرى ووضع حد لحملات الإعتقال السياسي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والإنتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني.

ويلقي استمرار انتشار فيروس "كورونا المستجد" بالمغرب, بمزيد من القلق لدى الصحراويين ولدى العديد من الدول والمنظمات الحقوقية خشية على حياة المواطنين الصحراويين بالأراضي المحتلة والمعتقلين السياسيين بسجون الاحتلال في ظل انعدام تدابير الوقاية لمجابهة الفيروس القاتل.

وفي هذا الشأن حذرت جبهة البوليساريو في اجتماع المكتب الدائم لأمانتها الوطنية أمس الجمعة, من الوضعية التي يوجد عليها المواطنات والمواطنون بالأرض المحتلة, وبجنوب المغرب وبشكل خاص الأسرى المدنيون في السجون المغربية, جراء استشراء جائحة كورونا وغياب الشروط الصحية فيها, وطالبت من جديد الأمم المتحدة بالتدخل لحمايتهم ومتابعة وضعيتهم وإطلاق سراحهم فورا.

كما حملت البوليساريو دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن كل ما قد ينجر عن هذه الوضعية من مخاطر على حياتهم.

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المغرب مطالب بالتجاوب مع دعوات المنظمات والإفراج عن الأسرى الصحراويين
  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 15:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرة   شارك

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