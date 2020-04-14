فيروس كورونا أخطر عشر مرات من إنفلونزا الخنازير

جنيف - اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد أخطر عشر مرات من مرض إنفلونزا الخنازير (إتش 1 إن 1) الذي انتشر عام 2009.

وبين عامي 2009 و2010، ظهرت إنفلونزا الخنازير في الولايات المتحدة والمكسيك، وانتقلت منهما إلى عديد من دول العالم، وقد أصابت أكثر من 1.6 مليون شخص وأودت بحياة 18449 غيرهم.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، امس الاثنيني "إن وفيات فيروس كورونا وصلت حتى الآن إلى حوالي 10 أضعاف وفيات إنفلونزا الخنازير".

ونصح تيدروس بضرورة توخي الحذر البالغ فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الصارمة الجاري تطبيقها في مختلف أنحاء العالم لمكافحة الفيروس.

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وذكر أن "كل من يتخذ الخطوات الأولى نحو العودة للحياة الطبيعية، لا بد أن يلتزم باشتراطات معينة". وتتضمن هذه الاشتراطات، كحد أدنى، القدرة على سرعة تحديد المصابين بالمرض وعزلهم. وحذر من أنه " رغم أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة، إلا أنه ينحسر ببطء بالغ".

من جهته، صرح الخبير بالمنظمة الدولية مايكل راين في جنيف قائلا: "الآن هو وقت توخي الحذر... الآن هو الوقت الحرص البالغ ".

وتحفظت منظمة الصحة العالمية في الرد على أسئلة بشأن ما إذا كان المصابون الذين تعافوا من المرض يمكن أن تتكون لديهم مناعة ضد الفيروس.

ويقول مسؤولو المنظمة إنه لا توجد في الوقت الحالي معلومات كافية تسمح بإعطاء إجابة محددة على هذا السؤال.

وتم حتى أمس تسجيل إصابة 1.88 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم بينما بلغ عدد الوفيات 119168.