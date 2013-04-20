إصابات الفيروس تتخطى 1.8 مليون في العالم

الجزائر - تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 1.8 مليون إصابة، مما دفع بالدول المتضررة الى الابقاء أو التشديد لقيودها لمواجهة خطر الوباء الذي يعاود منحنى الإصابات به في الصين في الصعود تدريجيا.

وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة عالميا 1.848 مليون حالة، توفي منها أكثر من 114 ألفا، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها اليوم الاثنين جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تراقب انتشار الوباء في أنحاء العالم.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول المتضررة بالوباء، إذ تجاوز مجموع الإصابات لديها 556 ألفا، والوفيات 22 ألفا.

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ووفقا لما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة، فقد تم تسجيل 1514 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز مجموع الوفيات في عموم البلاد 22 ألفا.

وقامت السلطات الأمريكية بفرض حالة طوارئ قصوى في الولايات الخمسين لمواجهة انتشار كورونا، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة .

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الصيني الذي كان المركز الأصلي لانتشار الوباء في أرجاء العالم 82 ألف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات قرابة 3350.

إيطاليا التي عانت الكثير من الوباء وتعتبر الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والثالثة من حيث الإصابات ، فقد سجلت أمس الاحد أدنى نسبة وفيات منذ اكثر من ثلاثة أسابع .

وأعلنت السلطات الإيطالية، امس ، عن تراجع هام للحصيلة اليومية في الوفيات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، في أقل معدل يومي منذ ال 19 مارس الماضي.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى استقرار نسبي في هذا المعدل، حيث سجلت في البلاد على مدار الأيام الماضية ارتفاعات لا تتجاوز 4805 حالات بمجملها.

وفي إسبانيا، انخفضت حصيلة الوفيات خلال الأيام الأخيرة، لكن أمس، الأحد، سجل ارتفاعا ضئيلا في العدد، ليخرج رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، محذرا من أن الإغلاق الشامل الذي طبق في البلاد "بعيد عن ان يحقق انتصارا بعد"، مضيفا "جميعنا متحمّسون للعودة إلى الشوارع... لكن رغبتنا أكبر بالفوز في الحرب ومنع حدوث انتكاسة".

وجاءت تصريحاته بينما تستعد بعض الشركات لاستئناف عملياتها مع انقضاء فترة تعليق جميع الأنشطة غير الأساسية التي استمرت لأسبوعين.

أما الصين فقد سجلت يوم أمس الاحد 108 حالة إصابة بفيروس كورونا فيما يعد أكبر حصيلة للإصابات اليومية منذ أكثر من ستة أسابيع في البلد الذي تفشي فيه الفيروس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر.

وذكرت السلطات الصينية اليوم الاثنين بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال نحو ستة أسابيع، بسبب زيادة الحالات المسجلة لمسافرين وافدين من الخارج، وهو ما يظهر حجم التحديات التي تواجهها بكين من أجل تجنب موجة ثانية محتملة من الوباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم إنها سجلت 108 حالات إصابة جديدة أمس الأحد، مقارنة بـ99 حالة في اليوم السابق. وتعد هذه الحصيلة أكبر عدد يسجل منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة يوم 5 مارس الماضي.

وبحسب السلطات فإن أغلب حالات الإصابة الأخيرة كانت لمغتربين صينين قدموا من خارج البلاد. وسجل إقليم هيلونجانج الواقع على الحدود مع روسيا نصف عدد الحالات الأخيرة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى ما يقرب من 83 ألفا بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 3340.