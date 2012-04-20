منظمة الصحة العالمية: أكثر من 22 ألف عامل بالرعاية الصحية أصيبوا بكوفيد-19

جنيف- افادت منظمة الصحة العالمية أمس السبت أن وباء كوفيد-19 أصاب أكثر من 22 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في 52 دولة ومنطقة.

وبحسب تقرير الحالة اليومي الخاص بها، فقد تم إبلاغ المنظمة عن 22073 حالة إصابة بكوفيد-19 بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى يوم الأربعاء 8 إبريل.

ولفت التقرير إلى أن الرقم ربما يكون ناقص التمثيل حيث لا يوجد حتى الآن إبلاغ منتظم للمنظمة عن الإصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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وتشير النتائج الأولية إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يصابون بالعدوى في مكان العمل وفي المجتمع المحلي على حد سواء، وغالبا ما يتم ذلك من خلال أفراد الأسرة المصابين.

ولحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية، شددت المنظمة على الاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية مثل الأقنعة والنظارات الواقية والقفازات والبدلات.

وفي معرض إشارتها إلى خطر الإرهاق بين مقدمي الرعاية الصحية، دعت المنظمة إلى احترام حقوقهم في ظروف عمل لائقة.