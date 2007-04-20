فيروس كورونا:  أكثر من 1.5 مليون إصابة ونحو 75 ألف وفاة عالميا

الجزائر - لا تزال عدد الإصابات والوفيات بفعل فيروس "كورونا المستجد" تتصاعد عالميا, لاسيما في القارة الأوروبية حيث تبقى إيطاليا وإسبانيا في مقدمة الدول المتأثرة بالوباء مع الولايات المتحدة فيما تعالت المخاوف في بريطانيا.

وتجاوز عدد الوفيات ب"كوفيد-19" حول العالم 75 ألفا, معظمهم في أوروبا, منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر.

وتم تسجيل 75 ألفا و538 وفاة حول العالم, بينها 53 ألفا و928 في أوروبا, حيث سجلت إيطاليا التي أعلنت عن أول وفاة بكورونا المستجد على أراضيها في أواخر فبراير, 16 ألفا و523 وفاة, تليها إسبانيا (13 ألفا و798) ومن ثم الولايات المتحدة (10 آلاف و993) وفرنسا (8911).

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيي فيران, اليوم تسجيل 833 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة, ليصل الإجمالي إلى 8911, مشيرا إلى أن فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة وباء كورونا, وأن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا.

كما تواصلت التحذيرات الرسمية في الولايات المتحدة من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان عسيرين, في حين تستمر المطالبات لإدارة الرئيس ترامب بوضع خطة فدرالية موحدة لمواجهة الوباء.

واستنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية سجلت البلاد حتى اليوم الثلاثاء 99700 حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد", أي بزيادة قدرها نحو 3800 حالة في غضون 24 ساعة.

وبحسب بيانات أيضا سجلت ألمانيا حتى الآن 1633 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس, بزيادة قدرها 215 حالة في 24 ساعة , فيما قدر معهد "روبرت كوخ " الألماني للأبحاث والتحاليل, أن نحو 30600 مصابا شفيوا من الفيروس.

أما الصين فلم تسجل, لأول مرة منذ ظهور الفيروس على أراضيها, أي وفاة جديدة. في المقابل, أعلنت اليابان فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي الفيروس ضمن حزمة أخرى من الإجراءات إلى الأقل.

وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 81,740 حالة, بعد تسجيل 32 إصابة جديدة, جميعها لمسافرين قادمين من الخارج.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الخميس أول اجتماع له بشأن فيروس كورونا.

وسجلت في بريطانيا 434 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

أما السلطات الصحية السويدية فأعلنت تسجيل 76 وفاة جديدة, ليرتفع العدد إلى 477 وفاة, مع تسجيل 376 إصابة جديدة, ليصل الإجمالي إلى 7206 إصابات.

وفي النرويج, سجلت 116 إصابة جديدة بالفيروس, حيث وصل العدد إلى 5755, إلا أن وزير الصحة النرويجي أعلن أن انتشار العدوى بفيروس كورونا في بلاده أصبح تحت السيطرة.

كما أعلن وزير الصحة التركي تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا, فارتفع إجمالي الوفيات إلى 649, وتم تسجيل 3148 إصابة جديدة, رفعت الإجمالي إلى 30,117.

من ناحية أخرى, قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة السيطرة على فيروس كورونا, ومن الممكن أن يستمر الوضع حتى أواخر مايو المقبل.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم عتبة 10 آلاف حالة في بلدان القارة الأفريقية.

الأرقام في إرتفاع في دول العالم العربي

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1141 والوفيات إلى 83, في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 81.

وزارة الصحة التونسية من جهتها ذكرت أنها سجلت 22 إصابة جديدة بكورونا, ليرتفع الإجمالي إلى 596 حالة‎.

وفي ليبيا, أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع الإجمالي إلى 19 مصابا.

كما سجلت وزارة الصحة المصرية 149 إصابة جديدة بكورونا, ليرتفع الإجمالي إلى 1322, وتم تسجيل سبع وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 85.

و سجلت السعودية تسجيل أربع وفيات جديدة, ليرتفع عدد الوفيات إلى 38, مع تسجيل 147 إصابة جديدة, ليرتفع عدد الإصابات إلى 2752.

وقررت السلطات السعودية منع التجول على مدار اليوم في مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف, وكذلك في جميع أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر, مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها.

أما في قطر فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس, وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 131.

كما تم تسجيل 78 إصابة جديدة في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي إلى 743. كما قررت السلطات تمديد فترة الحظر لتصبح من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا, في إطار إجراءات مكافحة انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنه تم تسجيل وفاة جديدة بكورونا, ليصل عدد الوفيات إلى 11, مع تسجيل 277 إصابة جديدة, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2076.

وسجلت سلطنة عمان 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 371.

وفي السودان, أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا, ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 14.

كما سجلت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم 6 إصابات جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 260.

وفي لبنان, سجلت 7 إصابات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 548 حالة إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة فلسطيني بالفيروس, ليرتفع عدد المصابين في القطاع إلى 13 مصابا.

وتعاني إيطاليا حاليا من جراء الفيروس, وسجلت أكبر عدد في الوفيات في العالم حيث لقي أكثر من 16 ألف شخص حتفه بسبب الوباء, إلا ان تقديرات اشارت إلى احتمال ان تتجاوز بريطانيا ذلك الرقم بكثير.

تشير دراسة جديدة إلى أن بريطانيا قد تكون الدولة الأوروبية الأكثر تضررا جراء تفشي الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد, بواقع تقديري لوفاة 66 شخص في البلاد جراء وباء كوفيد 19.

وحتى الآن توفي أكثر من 5 آلاف شخص في بريطانيا جراء الفيرس, وهو أقل بكثير من أعداد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بسبب الإصابة بوباء كوفيد 19.

ومن بريطانيا أعلن عن دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعناية المركزة بسبب تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا. وكان جونسون قال عندما ظهر في أول خطاب له موجه إلى الشعب للحديث عن الوباء, "كثيرون سيفقدون أحبابهم".

وقال الناطقون باسم رئاسة الوزراء أن بوريس جونسون ورغم مرور أسبوع على قضائه في الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس ما زال يعاني من ارتفاع درجة الحرارة, بينما نقل أكثر من وزير شارك في اجتماعات مع جونسون أن الأخير يعاني من سعال حاد وضيق تنفس.

دول أوروبية تعلن تخفيف إجراءات العزل ضد كورونا والصحة العالمية تحذر

أعلنت النمسا أنها ستخفف تدريجيا واعتبارا من 14 ابريل الجاري, القيود السارية على التنقل وإعادة فتح المحلات الصغيرة, بعدما كانت قد فرضت حظرا صارما للحد من نشر فيروس كورونا المستجد.

وتعد النمسا الأولى في العالم التي تعلن حكومتها قرارا من هذا النوع. وأعلنت الحكومة النمساوية الاثنين أن استئناف مختلف الأنشطة سيمتد على عدة أشهر, على أن يترافق جنبا إلى جنب مع خطة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا, وفق تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز".

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه سيتم مراقبة خطة النمسا من الجميع, إذ أنه ينظر إلى قرار تخفيف القيود على أنه قرار جريء لموازنة الصحة العامة مع الحياة الاقتصادية, أو مقامرة تعطي الأولوية للاقتصاد, خاصة مع وفاة أكثر من 200 شخص في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أن تخفيف الإجراءات لا يعني عودة الأمور إلى سابق عهدها, إذ يجب الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مسافة أمان مع الأخرين.

في السياق نفسه, أعلنت السلطات التشيكية, تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيا.

وكانت جمهورية التشيك سجلت 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 فيما وصلت الإصابات بالفيروس إلى 3330 حالة إصابة بعد تسجيل 328 إصابة جديدة.

بدورها, تستعد الدنمارك للكشف عن خطتها الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة حاليا في نهاية الأسبوع الجاري.

وأمس, تحدثت تقارير عن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية اقترحت تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا بشروط.

من جهته أعلن روحاني استئناف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" السبت المقبل.

ووفقا للخطة الزمنية, فسيتم السماح للمطاعم وقاعات الحلاقة العودة بالعمل في مايو المقبل , فيما لن يسمح بأي فعاليات عامة حتى يوليو , كما لم يتم تحديد موعد لإعادة فتح المدارس.

وسيتوسع عمل الشرطة خلال الفترة المقبلة لتشمل مراقبة التزام المواطنين بمسافات الأمان وارتداء الكمامات, فيما سيتم فرض غرامات على المخالفين يمكن أن تصل إلى آلاف اليوروهات. وتباطأ معدل الإصابات في البلاد إلى 2.8 في المئة, بعدما وصل إلى 40 في المئة خلال مارس , فيما يبلغ عدد الإصابات في البلاد أكثر من 12 ألف إصابة.

بالمقابل طالبت منظمة الصحة العالمية, حكومات العالم, بعدم رفع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها لكبح جماح فيروس كورونا المستجد, خلال هذه الفترة التي تشهد ذروته.

وقال كريستيان ليندميير, المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية, في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن "المنظمة لم تخرج بتوصيات للدول والمناطق لتخفيف الإجراءات التي تهدف إلى تقييد الفيروس", موضحا "لكننا نحذر على ضرورة عدم رفع الإجراءات قبل الأوان حتى لا يواصل الفيروس في الانتشار".

وأضاف ليندميير أن أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا.