الرئيس غالي يشيد بالعلاقات "الممتازة" بين جبهة البوليساريو وحزب العمال البريطاني

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعرب الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، عن فخره بالعلاقات الممتازة التي تربط جبهة البوليساريو بحزب العمال البريطاني طوال العقود الماضية، مثمنا تضامن الحزب القوي والمستمر ودعمه غير المشروط للشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوي (واص) أن الرئيس غالي بعث برسالة تهنئة إلى ،كير ستارمر، بمناسبة انتخابه زعيما لحزب العمال البريطاني، أكد له فيها بالقول "نيابة عن شعب الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو، أود أن أعرب لكم عن خالص التهاني على انتخابكم المستحق كزعيم لحزب العمال، الذي عبرت عنه ديمقراطيا الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب".

ورأى الرئيس الصحراوي في مسار كير ستارمر وحياته المهنية كمدعي عام سابق ومحام لحقوق الإنسان "ستمكنه بلا شك من تنفيذ هذه المهمة بنجاح".

إن جبهة البوليساريو - يقول الرئيس إبراهيم غالي "فخورة حقا بعلاقتها الأخوية مع حزب العمال طوال العقود الماضية وشاكرة له تضامنه القوي والمستمر ودعمه غير المشروط للشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية".

وأغتنم رئيس الجمهورية الصحراوية الفرصة ليؤكد استعداد جبهة البوليساريو لمواصلة تطوير وتعزيز علاقة التعاون والأخوة والصداقة "الممتازة القائمة بالفعل بيننا كطرفين شريكين".

وانتخب حزب العمال البريطاني، أول أمس السبت، كير ستارمر زعيما له خلفا لجيريمي كوربين. وفاز ستارمر (57 عاما)، بزعامة الحزب متفوقا على منافستيه ربيكا لونج بيلي وليزا ناندي في الجولة الأولى من الاقتراع الذي صوت فيه أعضاء الحزب وأعضاء النقابات العمالية، بعدما حصد 56 بالمائة من الأصوات.

وعقب فوزه، صرح ستارمر بأن مهمته "هي قيادة هذا الحزب العظيم إلى حقبة جديدة بثقة وأمل"، معربا عن أمله في "أن يعود حزب العمال لخدمة البلاد بوصوله للحكم مرة أخرى". وانتخب الحزب وزيرة التعليم في حكومة الظل السيدة إنجيلا راينر، نائبا لرئيس الحزب بعد ثلاث جولات من التصويت لشدة المنافسة على هذا المنصب.

وكان قد انتخب ستارمر، نائبا في مجلس العموم (البرلمان) عن منطقة (هولبورن وسانت بانكراس) بلندن في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي.