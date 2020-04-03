اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام: تطلع إلى مستقبل خال من آلات القتل العشوائي

الجزائر - يحيي العالم يوم غد السبت, "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام", للتأكيد مجددا على ضرورة العمل الجاد من أجل الوصول إلى عالم خال من آلات القتل العشوائي في الوقت الذي لاتزال فيه حقول الموت تؤثر على الملايين من الأشخاص في مناطق النزاع المختلفة وتحصد أرواح المئات منهم سنويا.

ويمثل "اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام", المصادف لل4 أبريل من كل عام -الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة, في 8 ديسمبر 2005 - فرصة للتشديد على أهمية تطهير العالم من مخلفات الحروب, القابلة للانفجار, من ألغام مضادة للأفراد والذخائر العنقودية وغيرها, التي تشكل خطرا على حياة المدنيين العزل في أكثر من 60 بلدا.

ويكمن الهدف الرئيسي من التوعية بمخاطر الألغام, في الحصول على مجتمعات مدركة للمخاطر التي تنجم عن الألغام والذخائر التي خلفتها الحروب ولم تنفجر بعد, ومساعدة الأفراد على فهم إجراءات السلامة المناسبة, وتجنب الاحتكاك بالألغام والمتفجرات, وتشجيعهم على تبني سلوك يحميهم منها ويحد من احتمال تعرضهم لإصابات بدنية.

فمن المعروف أن لانفجار هذه الأسلحة الفتاكة, آثارا جسدية وخيمة على الأشخاص, حيث يؤدي في كثير من الأحيان إلى حالات وفاة, بينما يتسبب في عاهات مستدامة وإعاقات لأوفر الضحايا حظا, كما يعاني هؤلاء الضحايا عادة, من اضطرابات نفسية ناتجة عن صدمة الإصابة, والآثار الجسدية الناتجة عنها.

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وتسهم التوعية بمخاطر آلات القتل العشوائي هذه, أيضا في إعادة توفير بيئة ملائمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية, فعادة ما تتسبب المخلفات المتفجرة في إعاقة برامج التنمية, وتمنع الاستثمار السليم للموارد الاقتصادية في المجتمعات المتضررة, مما يحول في أغلب الأحيان دون عودة النازحين إلى مناطقهم.

ولهذا, تؤكد الأمم المتحدة, على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في هذا الاطار من قبل الدول, وبمساعدة المنظمات الدولية التي تنشط في المجال, للقيام حسب الاقتضاء, بتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام, في البلدان التي تشكل فيها هذه المخلفات المتفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم, أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي.

وقد أطلقت الأمم المتحدة استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الألغام بين عامي 2019 و2023, في الدورة 22 لمديري مراكز برامج الأعمال المتعلقة بالألغام التي انعقدت في فبراير من العام الماضي في جنيف, والتي تضمنت مناقشة القضايا الناشئة وتبادل الخبرات, وتحديات مساعدة الضحايا والدعم المتكامل للناجين والأسر المتضررة, ودور مراكز مكافحة الألغام في منع الأزمات الإنسانية وبناء السلام.

= عالم خال من الألغام ... حلم صعب المنال في ظل استمرار الحروب والنزاعات ==

تسعى الأمم المتحدة وشركاءها الدوليون, من خلال الاستراتيجيات التي يتم تسطيرها في مجال نزع الألغام, إلى الوصول إلى عالم خال من آلات القتل العشوائي هذه, غير أن الأمر يبدو صعب المنال في ظل الحروب والنزاعات التي يعيش على وقعها العالم في وقتنا الراهن.

فعلى الرغم من أن معاهدة "أوتاوا" - المعتمدة في عام 1997 - تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد, كما تحظر معاهدة "أوسلو" - التي اعتمدت في عام 2008 - استخدام القنابل العنقودية, فإن بعض البلدان تأبى الانضمام لهذه المعاهدتين, وتصر على مواصلة استخدام هذه الأسلحة الفتاكة.

فالألغام والقنابل العنقودية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب, تتسبب في وقوع ضحية واحدة كل ساعة في جميع أنحاء العالم, حسب التقرير الأخير الصادر عن مرصد الألغام في 21 نوفمبر 2019.

وقد سجل العالم للعام الرابع على التوالي – حسب ذات التقرير - ارتفاعا استثنائيا في عدد ضحايا هذه الأسلحة الفتاكة, حيث أحصى المرصد 6897 ضحية من الألغام في 50 دولة ومنطقة حول العالم, خلال العام 2018, مقارنة بـ 3998 في عام 2014, ما يشير إلى تضاعف عدد الضحايا بشكل رهيب.

وشكل المدنيون, الغالبية العظمى من القتلى بسبب الألغام المضادة للأفراد, بنسبة 71 بالمائة, 54 بالمائة منهم من الأطفال, وقد تم تسجيل غالبية الضحايا الجدد في أفغانستان (2234) وميانمار (430) وسوريا (1465) وأوكرانيا (325) واليمن (596 ), وفقا لذات التقرير.

وليست الحكومات وحدها من يستخدم آلات القتل العشوائي هذه, بل أصبحت السلاح المفضل للجماعات المسلحة في مناطق النزاع, حيث تم تسجيل استخدامها (الألغام) من قبل هذه الأخيرة, في ستة بلدان على الأقل عبر العالم وهي: أفغانستان , الهند, ميانمار ونيجيريا وباكستان واليمن.

وتعمد هذه الجماعات عادة إلى استخدام ما يعرف بالألغام المرتجلة, التي يتم تصنيعها في غالب الأحيان باستخدام المتفجرات من مخلفات الحرب.

ووفقا للتقارير, فإن الألغام المرتجلة, باتت تشكل التحدي الجديد للأعمال المتعلقة بالألغام, فقد يسجل مرصد الألغام في تقريره السنوي ل 2019, أكبر عدد من ضحايا هذه الألغام منذ عام 2000.

فقد تم إحصاء, إحصاء 3789 ضحية (إصابات ووفيات) بسبب الألغام المرتجلة خلال العام 2018 , ما بتمثل 54 بالمائة من إجمالي عدد الضحايا الجدد (6897), الامر الذي يؤكد الضرورة الملحة للالتزام بما جاء في معاهدة "أوتاوا" بخصوص نزع الألغام, من أجل حرمان هذه الجماعات من الوصول إلى الأسلحة والذخائر.

ويبقى نزع الألغام يمثل عملية شاقة وطويلة, وتحتاج إلى الحصول على خرائط توزيعها, ومعرفة أماكن طمرها وإخفائها, الأمر الذي ليس ممكنا في الكثير من الأحيان, خصوصا وأن الجماعات المسلحة تعمد إلى زرعها بشكل عشوائي.

وعند انسحاب الأطراف المسلحة من مناطق النزاع تترك خلفها ألغاما وكمائن مفخخة, لإلحاق أكبر أذى بالطرف المعادي, غير أن المتضرر الأكبر يبقى المدنيون العزل.