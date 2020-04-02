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اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تنعي فقيد الشعب الصحراوي أمحمد خداد

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 14:35     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

الجزائر- نعت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمحمد خداد، القيادي والدبلوماسي الصحراوي، رئيس لجنة العلاقات في الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, الذي وافته المنية امس الاربعاء وتقدمت لعائلة الفقيد ولرئيس الجمهورية الصحراوية و لكافة الشعب الصحراوي بتعازيها في فقدان "مقاتل شجاع و مسير حكيم و سياسي ماهر و دبلوماسي عبقري".

وقالت اللجنة في بيان لها " تلقى أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له أمحمد خداد إثر اصابته بمرض عضال ويقدمون "لعائلة الشهيد و لسيادة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو و لكل المسؤولين الصحراويين ولكافة الشعب الصحراوي الابي بتعازيهم القلبية راجين من الله عز و جل ان يلهمهم الصبر والسلوان".

واسترسلت اللجنة في ذكر خصال الرجل فقيد الشعب الصحراوي وقالت ان "سجل الشهيد أمحمد خداد في تاريخ الشعب الصحراوي و كفاحه المبارك مساهمة مرموقة و لا تنسى كمقاتل شجاع و مسير حكيم و سياسي ماهر و دبلوماسي عبقري". كان يتميز بتواضعه الحقيقي و استعداده الدائم و مزاجه الهادئ قريبا من الشعب الصحراوي في كل لحظة وقادرا على التفكير في كل حالة.

وتضمن البيان "السيرة المثالية للفقيد (...) وبصيرته العميقة"، مما جعله "يكون دائما مستشارا من طرف القياديين والبسطاء"، مشيرا الى "سقوط أمحمد خداد شهيدا في خط الكفاح خدمة للقضية الصحراوية التي كان يحملها كأمانة بروح نضالية دون حدود".

وكانت الرئاسة الصحراوية أعلنت أمس عن وفاة القيادي الصحراوي ورئيس لحنة العلاقات الخارجية في الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو السيد امحمد خداد بعد صراع طويل مع المرض، وأعلنت الحداد لمدة أسبوع.

كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تنعي فقيد الشعب الصحراوي أمحمد خداد
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 14:35     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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