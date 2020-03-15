الصحراء الغربية: تصدير 139.000 طن من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية من طرف المغرب في 2019

بروكسل - قاربت كميات الاسماك المجمدة القادمة من الصحراء الغربية و المصدرة بطريقة غير شرعية من طرف المغرب في سنة 2019 حوالي 139000 طن أي ما يعادل 100 مليون دولار, حسبما اشار اليه تقرير جديد للمرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

و حسب ذات المصدر فان 23 عملية شحن على متن 19 سفينة تبريد مختلفة تمت بالمياه الاقليمية قرب الداخلة "المدينة الصحراوية المحتلة " خلال سنة 2019.

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و حسب تقديرات المصدر حول قيمة كمية الاسماك المجمدة اعتمادا على السعر العالمي للسمك الازرق ( سردين) تبلغ حوالي 100 مليون دولار علما ان الحجم الذي سجله المرصد مماثل لذلك الذي ميز سنة 2018 حيث لاحظ المرصد تسجيل 25 عملية شحن لأسماك الصحراء الغربية على متن سفينة تبريد بنفس مكان الارساء بالداخلة حيث قدرت الكمية بقرابة 150000 طن.

و تتمثل هذه العمليات في تحويل حمولة من سفينة شحن الى سفينة تبريد و تتم عمليات تحويل شحنات الاسماك المجمدة بعرض البحر على مستوى مدينة الداخلة منذ عشريات خلت و يسمى المكان الذي تتم فيه العمليات "لاسرقة" علما ان وجهات تصدير تتمثل اساسا في البلدان الافريقية على غرار كوت دي فوار (ابيجان) و نيجيريا (لاغوس و واري و ميناء هاركورت و بوني) و غانا (تيما) و الطوغو (لومي) و البنين (كوتونو) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (بوما) و المغرب (اغادير).