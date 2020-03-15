Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحراء الغربية: تصدير 139.000 طن من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية من طرف المغرب في 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 15:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
الصحراء الغربية: تصدير 139.000 طن من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية من طرف المغرب في 2019

بروكسل - قاربت كميات الاسماك المجمدة القادمة من الصحراء الغربية و المصدرة بطريقة غير شرعية  من طرف المغرب في سنة 2019 حوالي 139000 طن أي ما يعادل 100 مليون دولار, حسبما اشار اليه تقرير جديد للمرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

و حسب ذات المصدر فان 23 عملية شحن على متن 19 سفينة تبريد مختلفة تمت بالمياه الاقليمية قرب الداخلة "المدينة الصحراوية المحتلة " خلال سنة 2019.

اقرأ أيضا:    الحكومة الصحراوية تطالب بوقف الاعتداءات المغربية المتكررة على الصحراويين بثغرة الكركرات

و حسب تقديرات المصدر حول قيمة كمية الاسماك المجمدة اعتمادا على السعر العالمي للسمك الازرق ( سردين) تبلغ حوالي 100 مليون دولار  علما ان الحجم الذي سجله المرصد مماثل لذلك الذي ميز سنة 2018 حيث لاحظ المرصد تسجيل 25 عملية شحن لأسماك الصحراء الغربية على متن سفينة تبريد بنفس مكان الارساء بالداخلة حيث قدرت الكمية بقرابة  150000 طن.

و تتمثل هذه العمليات في تحويل حمولة من سفينة شحن الى سفينة تبريد و تتم عمليات تحويل شحنات الاسماك المجمدة بعرض البحر على مستوى مدينة الداخلة منذ عشريات خلت و يسمى المكان الذي تتم فيه العمليات "لاسرقة" علما ان وجهات تصدير تتمثل اساسا في البلدان الافريقية على غرار كوت دي فوار (ابيجان) و نيجيريا (لاغوس و واري و ميناء هاركورت و بوني) و غانا (تيما) و الطوغو (لومي) و البنين (كوتونو) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (بوما) و المغرب (اغادير).

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 15:43
كلـمات مفتـاحيــة :
الصحراء الغربية: تصدير 139.000 طن من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية من طرف المغرب في 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 15:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.31

قسنطينة/صندوق التأمينات الاجتماعية لغيرالأجراء: شباك متنقل لتلبية الانشغالات "المستعجلة"…

20.03.31

كوفيد-19: متعامل الاتصالات "جازي" يخصص 42 مليون دج لاقتناء معدات طبية

20.03.31

الصحراء الغربية: تصدير 139.000 طن من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية من طرف المغرب في…

20.03.31

فيروس كورونا بالعاصمة: مقاطعة الرويبة تتكفل بمستخدمي الصحة وتدعم مستشفياتها بسيارات إسعاف

20.03.31

كوفيد-2019: عنتر يحيى ينضم لمبادرة خيرية للاعبين الدوليين للتضامن مع سكان البليدة

20.03.31

وفاة رئيس الكونغو السابق "جاك يواكيم" بسبب فيروس كورونا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.30

جراد: "يجب على الجزائر ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان "

20.03.30

وزير التجارة يجتمع مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية و مسؤولي أسواق الخضر والفواكه

20.03.30

نتائج استعمال دواء "هيدروكسي كلوروكين "لا تظهر على المصاب إلا بعد 10 أيام

20.03.30

جراد يتفقد بالبليدة مصلحة جديدة للانعاش مخصصة للمصابين بفيروس كورونا

20.03.30

أوبك: اتفاق خفض الإنتاج هو الوسيلة المثلى لمواجهة فيروس كورونا