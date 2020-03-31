وفاة رئيس الكونغو السابق "جاك يواكيم" بسبب فيروس كورونا

باريس- توفي الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل, جاك يواكيم يومبي أوبانغو, صباح يوم الثلاثاء بسبب فيروس كورونا المستجد, وذلك إثر تدهور حالته الصحية, عن عمر يناهز 81 عاما, وفق ما أعلنه نجله جان جاك يومبي أوبانغو.

ونقلت مصادر إعلامية عن جان جاك يومبي أوبانغو, أن والده توفى أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن جاك يواكيم تولى الحكم في الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي, في الفترة من 1977 حتى 1979.

وأسس جاك يواكيم حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية, وتحالف مع الرئيس المنتخب باسكال ليسوبا, حيث عينه وزيرا أول من 1994 إلى 1996.

وإثر الحرب الأهلية التي عرفتها البلاد عام 1997, والتي من خلالها عاد دنيس ساسو نغيسو للسلطة, غادر جاك يواكيم إلى فرنسا وعاش هناك إلى غاية 2007, حيث عاد إلى بلاده, وظل يتنقل بينها وفرنسا, إلى أن رحل.