Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة رئيس الكونغو السابق "جاك يواكيم" بسبب فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 14:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

باريس- توفي الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل, جاك يواكيم يومبي أوبانغو, صباح يوم الثلاثاء بسبب فيروس كورونا المستجد, وذلك إثر تدهور حالته الصحية, عن عمر يناهز 81 عاما, وفق ما أعلنه نجله جان جاك يومبي أوبانغو.

ونقلت مصادر إعلامية عن جان جاك يومبي أوبانغو, أن والده توفى أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن جاك يواكيم تولى الحكم في الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي, في الفترة من 1977 حتى 1979.

وأسس جاك يواكيم حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية, وتحالف مع الرئيس المنتخب باسكال ليسوبا, حيث عينه وزيرا أول من 1994 إلى 1996.

وإثر الحرب الأهلية التي عرفتها البلاد عام 1997, والتي من خلالها عاد دنيس ساسو نغيسو للسلطة, غادر جاك يواكيم إلى فرنسا وعاش هناك إلى غاية 2007, حيث عاد إلى بلاده, وظل يتنقل بينها وفرنسا, إلى أن رحل.

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 14:30
كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة رئيس الكونغو السابق "جاك يواكيم" بسبب فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 14:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.31

وفاة رئيس الكونغو السابق "جاك يواكيم" بسبب فيروس كورونا

20.03.31

الرئيس غالي يحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين

20.03.31

القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع الأسعار عند الإنتاج ب 7ر2 بالمئة في 2019

20.03.31

والي معسكر المصاب بفيروس كورونا يتلقى العلاج

20.03.31

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني "مجانا"

20.03.31

خالدي: تأجيل الألعاب المتوسطية وهران-2021 إلى 2022

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.30

جراد: "يجب على الجزائر ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان "

20.03.30

وزير التجارة يجتمع مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية و مسؤولي أسواق الخضر والفواكه

20.03.30

نتائج استعمال دواء "هيدروكسي كلوروكين "لا تظهر على المصاب إلا بعد 10 أيام

20.03.30

جراد يتفقد بالبليدة مصلحة جديدة للانعاش مخصصة للمصابين بفيروس كورونا

20.03.30

أوبك: اتفاق خفض الإنتاج هو الوسيلة المثلى لمواجهة فيروس كورونا