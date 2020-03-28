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دولة فلسطين تؤكد استحالة تنظيم أي انتخابات دون مدينة القدس

  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 13:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرات

الجزائر- أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر, أمين مقبول, يوم السبت, أنه يستحيل تنظيم أي انتخابات دون مدينة القدس, وأن الحكومة الفلسطينية تطالب بضمانات دولية بأن لا يعرقل الاحتلال الإسرائيلي اقامة هذه الاستشارة الشعبية في القدس والبلدة القديمة, وهذا في الوقت الذي يستعد فيه الشعب الفلسطيني احياء ذكرى يوم الأرض.

وأوضح السيد مقبول, في مقابلة خص بها وأج - بمناسبة الذكرى ال44 ل"يوم الأرض" الفلسطيني التي تصادف ال30 مارس من كل عام - أن "دولة فلسطين أكدت أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات دون القدس. فدون القدس لا توجد فلسطين, وبالتالي نصر على إجراء الانتخابات في القدس أساسا, في داخل المدينة وليس في ضواحيها".

وأضاف أن "قرار إجراء الانتخابات متفق عليه من قبل كافة الفصائل الفلسطينية, غير أن موعد إجرائها لم يحدد, وأن السلطة الفلسطينية تطالب بضمانات دولية بأن إسرائيل لن تعرقل تنظيم هذه الانتخابات في القدس".

وقال في هذا الصدد, أن "الحكومة الفلسطينية تريد أخذ قرار بتحديد موعد الانتخابات, غير أن الإسرائيليين يصرون على رفض إجرائها في القدس, ونحن نصر بدورنا على إجرائها هناك قبل نابلس والخليل وغزة باعتبار القدس, جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية, وهي عاصمة الدولة الفلسطينية".

وذكّر السيد مقبول بأن "الاحتلال حاول في أكثر من مرة في الانتخابات الفلسطينية السابقة أن يمنع إجراءها في القدس, غير أن السلطة الفلسطينية, وبإصرارها, نجحت في تنظيمها في القدس, وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لهذه الانتخابات".

وبخصوص من يطالب بعدم وضع القدس كعائق أمام تنظيم الانتخابات, يؤكد السفير الفلسطيني لدى الجزائر, أن "القدس ليست بعائق بل هي الأساس لإجراء الانتخابات".

"نحن متفقون الآن, حتى نحصل على ضمانات دولية, ضغوط دولية على الاحتلال ليسمح بإجراء الانتخابات داخل القدس وفي البلدة القديمة", يقول السيد مقبول.

وكان رئيس الدولة الفلسطينية, محمود عباس, قد أكد مرارا أنه لن يتم القبول بإجراء الانتخابات بدون القدس، وبدون مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني فيها, مشددا على أن القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية, هي عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية, وهي "ليست للبيع ولا للمساومة, وبدونها لن يكون هناك سلام ولا استقرار".

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دولة فلسطين تؤكد استحالة تنظيم أي انتخابات دون مدينة القدس
  أدرج يـوم : السبت, 28 آذار/مارس 2020 13:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرة   شارك

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