فلسطين: تشبث بالأرض وإصرار على تحرير الوطن المغتصب

الجزائر- تحل بعد غد الاثنين الذكرى ال44 المخلدة ل"يوم الأرض الفلسطيني" والشعب الفلسطيني كله إصرار على مواصلة النضال والكفاح إلى غاية تحرير كل شبر من تراب وطنه المغتصب.

ويحيي الشعب الفلسطيني هذه الذكرى وهو كله تأكيد أكثر من أي وقت مضى على إسقاط كافة المؤامرات التي تحاك ضده? وآخرها تلك التي أطلق عليها "خطة السلام الجديدة" أو ما يعرف ب"صفقة القرن".

وتحل هذه الذكرى والشعب الفلسطيني والعربي وأحرار العالم كافة يقفون في 30 مارس من كل عام احياءا ل"يوم الأرض", الذي يخلد ذكرى مصادرة الاحتلال الإسرائيلي سنة 1976, لآلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية (الدونم يعادل ألف متر مربع) من بلدات عربية وسخنين ودير حنا وعرب السواعد ومناطق أخرى من الجليل ومثلث النقب, أضيفت إلى أراضي أخرى صودرت من قبل بهدف تنفيذ مشروع تهويدي لكافة منطقة الجليل.

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ودفع هذا القرار حينها, الفلسطينيين إلى شن إضراب عام في 30 مارس 1967 بدعوة من لجنة الدفاع عن الأرض حينها, ونظم أهل الداخل الفلسطيني احتجاجات واسعة, ردت عليها قوات الاحتلال بدموية, وأطلقت النار بشكل عشوائي على المحتجين الفلسطينيين, ما أسفر عن سقوط ستة شهداء وإصابة عشرات الفلسطينيين.

ويعد إحياء هذه الذكرى في كل عام, مناسبة للتأكيد على وحدة الأرض والشعب والهوية الفلسطينية وكذا الوفاء لذكرى الشهداء واستماتتهم في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم.

وفي هذا الصدد, يقول السفير الفلسطيني بالجزائر, السيد أمين مقبول, أن "يوم الأرض يعد يوما تاريخيا, يحمل دلالة كبيرة على شجاعة الشعب الفلسطيني ورفضه للاحتلال وتمسكه بأرضه وحقه في العودة إليها مهما طال الزمن باعتبارها أهم ما يملك".

ويؤكد السيد مقبول في هذا الصدد, على أن الشعب العربي برمته يقاسم الفلسطينيين إحياء هذه الذكرى, التي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة للأمة العربية, والتي أقرتها جامعة الدولة العربية "يوما قوميا".

== الاستيطان الإسرائيلي ... توسع على حساب أرض مغتصبة ==

ولان المحتل الإسرائيلي يدرك القيمة التي تمثلها الأرض بالنسبة للشعب الفلسطيني, ومدى تمسكه بها واصراره على العودة اليها مهما طال الزمن, فإنه يسعى إلى تهجيره منها بشتى الطرق والتوسع على حسابها عبر المستوطنات غير الشرعية, في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.

ويمضي الاحتلال في سياسته الاستيطانية, متجاهلا موقف المجتمع الدولي, وضاربا عرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تدين ذلك, حيث تعتبر مواصلة سلطات الاحتلال استيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفا للأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949 التي حظرت على إسرائيل نقل المدنيين إلى المناطق المحتلة.

وتستبيح إسرائيل الأراضي الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية, والتي اتضح موقفها جليا من خلال "شرعنتها للاستيطان" مؤخرا عبر ما أطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, "خطة السلام الجديدة في الشرق الاوسط" أو ما يعرف إعلاميا ب"صفقة القرن".

وفي خرق واضح لكافة المواثيق الدولية, سطت إسرائيل على أكثر من 51.6 بالمائة, من مساحة الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس الشرقية)، على مدار العقود الماضية لصالح الاستيطان، والقواعد العسكرية وغيرها, وفقا للبيانات الرسمية.

وقد كشفت الإحصائيات الفلسطينية لعام 2019, أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بلغت 503 مستوطنات, يقطنها قرابة مليون مستوطن, تتواجد 474 منها في الضفة الغربية و29 في القدس. وقد شيد الاحتلال 25 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية, بالإضافة لمنطقة صناعية واحدة في مدينة القدس.

أما المساحات التي تغلقها إسرائيل بدعوى أنها منطقة عسكرية فقد شغلت حتى نهاية العام 2019, ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي مساحة الضفة التي يوجد فيها 94 قاعدة عسكرية إسرائيلية.

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ويقول السفير الفلسطيني لدى الجزائر, في هذا الصدد, أن السلطة الفلسطينية قدمت لمحكمة العدل الدولية, منذ عدة سنوات التقارير والبيانات التي تدين الاحتلال الإسرائيلي ب"جرائم حرب" ومن ضمنها الاستيطان, الذي يتولد عنه نقل سكان وهدم بيوت ومصادرة أراضي وكل ذلك.

وقد أصدرت المحكمة قرارا يقضي بعدم شرعية وعدم قانونية هذه المستوطنات وبكونها مخالفة للقانون الدولي باعتبار أنها تقام في أراضي محتلة, كما رفعت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية, في هذا الخصوص, درستها هذه الأخيرة وأقرت فيها, مذكرا بأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي سبق وأن أدانت الاستيطان مرارا وأقرت بعدم شرعيته.

== هدم المنازل الفلسطينية لتكريس الاستيطان ==

ودائما في إطار سياستها التوسعية, وبهدف إبقاء مناطق واسعة من الضفة الغربية فارغة لضمها إلى إسرائيل لاحقا, وفي سياق سياسة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية والقدس خاصة, تنفذ سلطات الاحتلال عمليات هدم للمنازل الفلسطينية.

ووفقا للأرقام الرسمية فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 18 منزلا فلسطينيا شرد إثره 90 شخصا, كما هدمت أكثر من 140 منزلا خلال

العام 2019, بينما هدمت أكثر من 2200 منزل في الفترة ما بين 1967 و2019 وشرد على إثر ذلك قرابة 10 آلاف فلسطيني, وذلك في الضفة الغربية والقدس فقط, دون الحديث عن عمليات الهدم والتدمير التي طالت قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمن.

وإلى جانب هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم , يتعرض المزارعون الفلسطينيون إلى اعتداءات شبه يومية من قبل جحافل المستوطنين الإسرائيليين, الذين يعمدون إلى تخريب المحاصيل وقطع الأشجار المعمرة.

ولعل آخرها كان قطع مجموعة كبيرة من المستوطنين المتطرفين ل 780 شجرة من الأراضي الزراعية الفلسطينية التي تقع ببلدة (الخضر) في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة, في غضون ثلاثة أيام فقط مطلع شهر مارس الجاري, منها 580 شجرة كرمة, و200 شجرة زيتون معمرة.