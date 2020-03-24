كوفيد-19: إنتاج أزيد من 470 ألف ليتر من المحلول الكحولي -

الدرك الوطني يوقف ثلاثة مضاربين في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بالجزائر العاصمة -

مكافحة فيروس كورونا: الرئيس تبون يتخذ إجراءات جديدة لتعزيز المخطط المطبق -

الرئيس غالي يشيد بالتجاوب الذي أبداه الصحراويون مع الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا -

فيروس كورونا: وزير الاتصال يوجه تعليمات إلى مختلف وسائل الإعلام بشان الوضعية الصحية -

فيروس كورونا: وزارة العدل تؤكد عدم تسجيل أية حالة إصابة على مستوى جميع المؤسسات العقابية -

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية -

تجارة خارجية: الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 792 مليون دولار خلال يناير 2020 -

فيروس كورونا : الدواء الجديد موجه للحالات الحادة فقط -

هبوب رياح قوية وتطاير الرمال على عدة ولايات جنوبية -

كورونا فيروس: الهلال الاحمر الجزائري يتخذ جملة من التدابير الوقائية -

فيروس كورونا: ندرة في التموين بمادتي السميد والفرينة رغم وفرة المخزونات -

فيروس كورونا: نفطال تشرع في تطهير محطاتها و تطمئن بخصوص وفرة الوقود -

كوفيد 19 : تمديد حالات الحجر الصحي مع استمرار أرقام الإصابات والوفيات في التصاعد عبر العالم -

تأجيل أولمبياد 2020 أصبح لا مفر منه بسبب فيروس كورونا -

كوفيد-19: الجزائر تعتمد بروتوكول العلاج الكلوروكين -

فيروس كورونا : الصيادلة وأصحاب الأكشاك غير معنيين بإجراءات الغلق -

كوفيد-19: حجر تام في ولاية البليدة و جزئي في ولاية الجزائر -

بريد الجزائر والبنوك الوطنية تدعو الى تفضيل البطاقة البنكية و الدفع عن طريق الانترنت -