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ذكرى تأسيس الجامعة العربية:  الدول العربية ما زالت بحاجة إلى مفهوم شامل للأمن القومي

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 13:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
ذكرى تأسيس الجامعة العربية:  الدول العربية ما زالت بحاجة إلى مفهوم شامل للأمن القومي

القاهرة - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, الاحد, أن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى مفهوم متطور وشامل للأمن القومي العربي, مشيرا إلى أن العرب لن يستطيعوا اللحاق بالعصر وحماية مقدراتهم المادية والبشرية إلا لو اقتنعوا بأن "أمنهم القومي هو وحدة واحدة وكل لا يتجزأ" من هرمز إلى جبل طارق ومن النيل إلى الجولان.

داعيا السيد أبو الغيط في الوقت ذاته الى ضرورة اسكات المدافع وتوقف الصراعات في عالمنا العربي لمواجهة جائحة كورونا, وذلك في رسالة له بمناسبة مرور خمسة وسبعون عاما على تأسيس جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945.

وقال أبوالغيط- في رسالته: "إنه في مثل هذا اليوم منذ 75 عاما اتخذ العرب قرارا تاريخيا بتأسيس بيت جامع يضمهم في رحابه، ونظام مؤسسي يُترجم الرابطة الحضارية التي يشعرون بها إزاء بعضهم البعض.. تلك هي الجامعة العربية التي جسدت وعيا جديدا سرى في أوصال هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها بأن لسانها عربي وثقافتها عربية وشعورها وضميرها ووجدانها عربي".

وأضاف أن المنظمة قطعت رحلة طويلة من التحديات، ومن الإنجازات والإخفاقات، وأنها عبرت عن صوت العرب الجماعي، وجسدت دفاعهم من قضاياهم ومقدراتهم، "ما وسعهم جهدهم، وفي ضوء مُعطيات زمانهم".

وأكد أبوالغيط أن الجامعة لا تعاني أزمة وجود, إذ لم تكن هذه الأمة أحوج إلى هذا البيت الجامع في أي وقتٍ مضى أكثر مما ي الآن، ذلك أن الدولة الوطنية العربية تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة في حدتها وخطورتها... تحدياتٍ تتعلق، في بعض الحالات للأسف, بوحدة ترابها وسيادتها ووجودها ذاته", و هي التحديات التي "لن تستطيع الدول العربية مواجهتها فرادى".

وشدد الأمين العام على أن "الدول العربية لا تزال بحاجة إلى مفهوم متطور وشامل للأمن القومي العربي وأن المسافة بين الطموح والواقع ما زالت كبيرة فيما يتعلق بتحقيق التكامل الاقتصادي.

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ذكرى تأسيس الجامعة العربية:  الدول العربية ما زالت بحاجة إلى مفهوم شامل للأمن القومي
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 13:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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