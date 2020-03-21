منظمة الصحة العالمية: الشباب ليسوا محصنين من فيروس كورونا المستجد

جنيف - وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا شديدا إلى الشباب حول العالم نفت فيه ما يعتقده البعض منهم أن مرحلتهم العمرية من الممكن أن تقيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في رسالته إلى الشباب، يوم الجمعة، "لدي رسالة إلى الشباب: إنكم لستم محصنين ضد المرض، إن هذا المرض يمكن أن يبقيكم في المستشفى لأسابيع، أو أن يتسبب في وفاتكم".

وأضاف تيدروس، أن المزيد من المعلومات تظهر كل يوم عن هذا المرض، وأنه "على الرغم من أن كبار السن هم الأكثر تضررا، إلا أن الشباب ليسوا في منأى".

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، تجاوز 209 آلاف إصابة، فيما تعدى عدد الوفيات ثمانية آلاف شخص.