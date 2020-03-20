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منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم تخطى 200 ألف و وفاة 8778

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات
منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم تخطى 200 ألف و وفاة 8778

جنيف - أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن سبع دول جديدة أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا المستجد وان عدد المصابين في العالم تخطى 200 ألف حالة بينما بلغ عدد الوفيات 8778 حالة.

ويتعلق الأمر بكل من قيرغيزستان وجيبوتي وباربادوس ومونتسيرات وموريشيوس وزامبيا وغامبيا، مشيرة إلى أن عدد المصابون بالفيروس تخطى 200 ألف حالة حول العالم، ليصل إلى 209839 إصابةً، و 8778 حالةً وفاةً.

وقالت إن ال100 ألف إصابة الأولى وقعت خلال ثلاثة أشهر، بينما انتقل عدد الإصابات من 100 ألف إلى 200 ألف حالة خلال 12 يومًا.

وأبلغت المنظمة أن عدد حالات الإصابة في إقليم شرق المتوسط بلغ 19518 حالة إصابة و 1161 وفاة، وفي أوروبا 87108 إصابة، و4084 وفاة، وإفريقيا 367 إصابة وسبع وفيات، والأمريكيتين 9144 إصابةً، و 119 حالة وفاة، وفي جنوب شرق آسيا 675 إصابةً و 23 حالة وفاة، وفي منطقة غرب الباسفيك 92333 إصابةً و 3377 حالة وفاة.

آخر تعديل على الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 12:01
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منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم تخطى 200 ألف و وفاة 8778
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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