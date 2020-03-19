المحكمة العليا تستلم ملفا بعدم الاختصاص و اخرين حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي حول الأزمة الاقتصادية أمام انتشار وباء كورونا -

تراجع نسبي في أسعار الخضر والفواكه و المواد الاستهلاكية -

البليدة: تعليق نشاط السوق الأسبوعي للماشية بالأربعاء إلى اشعار لاحق -

فيروس كورونا: الحكومة الصحراوية تقرر منع الحركة من والى المناطق المحررة من التراب الصحراوي -

المرشد الأعلى الإيراني يصدر عفوا عن 10 آلاف سجين من بينهم سياسيون -

الصحة العالمية تعلن بدء أول تجربة لقاح لمكافحة فيروس كورونا -

الصيادلة مدعوون لتسيير عقلاني للمخزونات التي يزداد عليها الطلب -

حوادث المرور: 11 قتيلا و320 جريحا خلال أسبوع -

فيروس كورونا: المساجد ستبقى مغلقة إلى حين السيطرة على الوباء -

مؤسسة اتصالات الجزائر تمكن زبائنها من مزايا متنوعة على عرضين لها باستعمال الدفع الالكتروني -

فيروس كورونا: تسجيل 8 وفيات من مجموع 82 إصابة مؤكدة -

عنابة: إجلاء نساء مدعوات من قاعة أفراح بعد إخطار من طرف مواطنين -

فيروس كورونا: تأجيل الطبعة الأولى لصالون الاستيراد والتصدير ما بين البلدان الإفريقية -

فيروس كورونا: وضع بعض مرافق الهياكل الفندقية الخاصة والعامة تحت تصرف المصالح الصحية -

قضية تهديد بالتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي: 6 متورطين أمام نيابة محكمة الشراقة -

فيروس كورونا: مؤسسة اتصالات الجزائر تطلق عروضا ترويجية لتشجيع الدفع الالكتروني -

زيارات افتراضية بدليل لمواقع التراث الجزائري، متوفرة على الانترنت -

توقيف مهرب قرب حاسي مسعود وبحوزته أسلحة وذخيرة -