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المرشد الأعلى الإيراني يصدر عفوا عن 10 آلاف سجين من بينهم سياسيون

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 12:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
المرشد الأعلى الإيراني يصدر عفوا عن 10 آلاف سجين من بينهم سياسيون

طهران - أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس الأربعاء، أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي سيصدر عفوا عن 10 آلاف سجين من بينهم سياسيون بمناسبة العام الإيراني الجديد غدا الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي للتلفزيون الرسمي "الذين سيتم العفو عنهم لن يعودوا إلى السجن...  تقريبا نصف المسجونين في قضايا تتعلق بالأمن سيتم العفو عنهم أيضا".

وكان إسماعيلي قد أعلن أول أمس الثلاثاء أن إيران أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف شخص من السجن ومن بينهم سجناء سياسيون في إطار إجراءات مواجهة وباء "كورونا".

وقالت إيران إنها تحتجز 189500 شخص في السجون وذلك في تقرير قدمه جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس حقوق الإنسان في يناير الماضي.

ويُعتقد أن هذا العدد يشمل مئات الأشخاص الذين ألقت السلطات القبض عليهم أثناء أو بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر الماضي.

وبسبب تفشي فيروس "كورونا"، وجهت الأمم المتحدة والولايات المتحدة دعوات للإفراج عن السجناء السياسيين في إيران ومن بينهم العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة.

وحذرت واشنطن طهران من أنها ستحمل الحكومة الإيرانية المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي في السجن.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة والأجانب خلال السنوات القليلة الماضية وبينهم أشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والنمسا وفرنسا والسويد وهولندا ولبنان.

وتنفي طهران احتجاز السجناء لاعتبارات سياسية وتوجه لغالبية المحتجزين الأجانب اتهامات بالتجسس.

 

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المرشد الأعلى الإيراني يصدر عفوا عن 10 آلاف سجين من بينهم سياسيون
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 12:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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