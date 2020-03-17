الرئيس غالي يشيد بدور المجلس الوطني الصحراوي في الكفاح من أجل البناء والتحرير

بئر لحلو المحررة - أشاد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، بالدور التاريخي الذي يلعبه المجلس الوطني الصحراوي في الكفاح من أجل البناء والتحرير، وذلك في كلمته أمس الاثنين أمام الجلسة التأسيسية للهيئة التشريعية ببلدة بئر لحلو المحررة والتي انتخب خلالها السيد حمة سلامة رئيسا للمجلس.

وذكر الرئيس الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليساريو ب"الأهمية البالغة للمجلس الوطني الصحراوي ضمن المؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات، تنطلق قبل كل شيء، من واجب وطني مقدس، كفرع من فروع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ومناضلات ومناضلين في هذا التنظيم الوطني الثوري، ورافد من روافده وأداة من أدواته، في قيادته لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال".

واعتبر الرئيس غالي أنه من "الفخر للجمهورية الصحراوية أن يكون لها اليوم مجلس وطني، على غرار دول العالم، يعزز مكانتها وعلاقاتها الدولية، في إطار الاتحاد الإفريقي وفي العالم، برصيد محترم من العمل البرلماني في مختلف الجوانب والأصعدة، إضافة إلى مساهمته في المرافعة عن القضية الصحراوية على الواجهة الدبلوماسية والتضامنية الدولية، ومكانته على مستوى برلمان عموم إفريقيا".

"نسجل للمجلس الوطني قيامه بدوره التشريعي والرقابي خلال العهدات العشر المنصرمة، حيث سن، في فترة قياسية، منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم وتحكم سير المؤسسات الوطنية والعلاقات فيما بينها، وكذا القواعد العامة المرتبطة بحياة المواطنين وعلاقتهم بالإدارة، وضمان الحريات والحقوق المختلفة، سياسية ومدنية ووظيفية"، يقول رئيس الجمهورية الصحراوية.

إقرأ أيضا : الرئيس الصحراوي يدعو الحركة الشبانية العالمية إلى الضغط من أجل إنهاء مأساة الشعب الصحراوي

يشار إلى أن المجلس الوطني الصحراوي هو في عهدته التشريعية الحادية عشرة. وفي هذا الخصوص قال الرئيس غالي ان العهدة الجديدة للمجلس الوطني "ستشكل إضافة حقيقية، بالنظر إلى نسبة التجديد المعتبرة، والنسبة المحترمة للنساء، وما يجتمع فيها من ذوي الخبرة والتجربة وذوي المستوى العلمي والأكاديمي".

واعتبر الرئيس غالي ان انعقاد الجلسة التأسيسية للبرلمان الصحراوي ببئر لحلو المحررة تحمل دلالات وأبعاد، وفي مقدمتها ممارسة الدولة الصحراوية لسيادتها على ترابها الوطني المحرر.

للإشارة، فقد انتخب حمة سلامة، عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو، رئيسا للمجلس بعد حصوله على أغلبية الأصوات.

وكان النواب الجدد قد صادقوا قبل عملية الانتخابات على لجنة لتسيير عملية الاقتراع.

وكان قد تمت عملية انتخاب نواب المجلس الوطني الصحراوي خلال الندوات السياسية التي عقدت بين الثامن والتاسع مارس الجاري.