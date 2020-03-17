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متطوعون يتلقون أول لقاح لفيروس كورونا في مركز أبحاث أمريكي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 09:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرات
متطوعون يتلقون أول لقاح لفيروس كورونا في مركز أبحاث أمريكي

واشنطن - تلقى عدد من المتطوعين جرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مركز أبحاث في "سياتل" بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية في وقت يجتاح العالم هلع ناجم عن تفشي الفيروس القاتل.

وذكر موقع قناة /الحرة/ الأمريكية ، أن باحثين من مركز "كايزر بيرممنت واشنطن ريسيرش" ،"بدأوا إجراء التجارب على اللقاح الذي تم تطويره لعلاج فيروس (كوفيد-19) الذي أصبح وباء في العالم".

وقالت الطبيبة ليزا جاكسون -التي تشرف على التجارب-، إن "الجميع يفعل ما في وسعه لمواجهة الفيروس" ،مشيرة إلى إعطاء جرعات من اللقاح لثلاثة متطوعين، على أن يتم اختبار اللقاح على 45 شخصا، حيث سيتم إعطائهم جرعتين لمدة شهرين.

وتجري عملية الاختبار لمتطوعين أعمارهم بين 18-55 عاما، وسيتم دراسة الآثار الجانبية للجرعات وتأثيرها على جسم الإنسان من خلال اختبار عينات الدم.

ويهدف اللقاح الذي يتم تجربته إلى أن يصبح الإنسان قادرا على إنتاج بروتينات غير مؤذية تقوم بتحفيز الجهاز المناعي عند اكتشافها بروتينات خارجية، بحيث ينتج الجهاز المناعي أجسام مضادة تهاجم البروتينات الغريبة.

وكانت تجارب اللقاح على فئران قد أثبتت أنه يزيد من نشاط الجهاز المناعي في الجسم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 09:48
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متطوعون يتلقون أول لقاح لفيروس كورونا في مركز أبحاث أمريكي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 09:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرة   شارك

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