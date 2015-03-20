المديرية العامة للأمن الوطني تكثف نشاطاتها الاتصالية لمواجهة فيروس كورونا -

الخطوط الجوية الجزائرية: عمليات ترحيل عديدة لجزائريين بالخارج، منذ بداية تفشي وباء كورونا -

وباء كورونا: تأجيل كل المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل -

فيروس كورونا: تعقيم يومي لحافلات شركة ايتوزا بالجزائر العاصمة -

تيبازة : نهاية اسبوع غير عادية وتجند واضح لمواجهة فيروس كورونا -

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم إلى 150 ألفا -

زيتوني يؤكد على ضرورة توفير الوسائل اللازمة للتكفل بالجانب الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق -

مجمع تونيك صناعة: مواصلة الإضراب رغم التدابير المتخذة من طرف مجلس الإدارة -

قانون المالية التكميلي 2020: الحكومة ستسهر على رفع جميع العراقيل التي تعترض الاستثمار -

جراد يحذر من مناورات أولئك الذين يريدون جر البلد نحو الفوضى -

الحكومة تقوم بإصلاحات لتعزيز قدرات المؤسسات العمومية -

أهمية التكوين للتكيف مع متطلبات أداء المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي -

الحكومة الصحراوية تطالب بوقف الاعتداءات المغربية المتكررة على الصحراويين بثغرة الكركرات -

البرنامج الوطني للتشجير: غرس أكثر من 10 مليون شجيرة حتى نهاية فبراير -

الجزائر-فرنسا: الإبقاء على رحلتين بحريتين بغية اجلاء المسافرين الجزائريين -

تسجيل رابع وفاة بفيروس كورونا و ارتفاع الإصابات المؤكدة إلى 48 حالة -

بنك الجزائر يخفض معدله التوجيهي و نسبة الاحتياطيات الاجبارية بداية من يوم الأحد -

فنيش: عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي يعبر عن إرادة الشعب -

وزارة الصحة تطلق موقعا إلكترونيا للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا المستجد -