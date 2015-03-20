منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم إلى 150 ألفا

وأضافت المتحدثة أن 5720 مريضا من بين الحالات المؤكدة قضوا نحبهم مع ارتفاع عدد الدول والمناطق المتضررة إلى 141.
ومع تزايد انتشار المرض على مستوى العالم صنفت منظمة الصحة العالمية المرض بأنه "وباء" مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت مركز تفشي الفيروس.
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وتابعت المتحدثة "وصف مرض (كوفيد-19) بأنه وباء لا يغيِّر من توصيات منظمة الصحة العالمية للدول والأفراد" مشددة على أنه يتعين مواصلة نهج شامل ومتنوع في احتواء المرض وتخفيف حدته.
وذكرت الشايب أنه "لمكافحة الفيروس الجديد توجد حاجة ماسة إلى اتخاذ الدول إجراءات فورية وتعزيزها سبل الاستجابة لمعالجة المرض وتتبعه وخفض معدل انتقاله لحماية أرواح الناس".
ودعت الشايب دول العالم إلى الاستعداد بأنظمة استجابة للطوارئ وتعزيز اكتشاف المرضى ورعايتهم وضمان توافر ما يكفي من الأماكن والإمدادات والأفراد العاملين بالمستشفيات ودعم التدخل الطبي اللازم للحفاظ على حياة المواطنين.