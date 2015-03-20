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منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم إلى 150 ألفا

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم إلى 150 ألفا

جنيف - قالت فضيلة الشايب, المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية انه تم تسجيل 152428 حالة إصابة, مؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" على مستوى العالم حتى صباح يوم الأحد.

وأضافت المتحدثة أن 5720 مريضا من بين الحالات المؤكدة قضوا نحبهم مع ارتفاع عدد الدول والمناطق المتضررة إلى 141.

ومع تزايد انتشار المرض على مستوى العالم صنفت منظمة الصحة العالمية المرض بأنه "وباء" مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت مركز تفشي الفيروس.

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وتابعت المتحدثة "وصف مرض (كوفيد-19) بأنه وباء لا يغيِّر من توصيات منظمة الصحة العالمية للدول والأفراد" مشددة على أنه يتعين مواصلة نهج شامل ومتنوع في احتواء المرض وتخفيف حدته.

وذكرت الشايب أنه "لمكافحة الفيروس الجديد توجد حاجة ماسة إلى اتخاذ الدول إجراءات فورية وتعزيزها سبل الاستجابة لمعالجة المرض وتتبعه وخفض معدل انتقاله لحماية أرواح الناس".

ودعت الشايب دول العالم إلى الاستعداد بأنظمة استجابة للطوارئ وتعزيز اكتشاف المرضى ورعايتهم وضمان توافر ما يكفي من الأماكن والإمدادات والأفراد العاملين بالمستشفيات ودعم التدخل الطبي اللازم للحفاظ على حياة المواطنين.

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:18
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منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم إلى 150 ألفا
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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