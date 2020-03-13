يونسيف: وفاة طفل كل عشر ساعات في سوريا بسبب الحرب

كولونيا - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف), اليوم الجمعة, وفاة طفل كل 10 ساعات بسبب الحرب التي تدخل عامها العاشر, داعية الحكومات والرأي العام لعدم التخلي عن الأطفال السوريين.

وتقدر المنظمة عدد الأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة جراء الحرب بنحو 8ر2 مليون طفل, مشيرة إلى أن كثيرا منهم لم يذهب إلى المدرسة على الإطلاق.

وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في ألمانيا كريستيان شنايدر: إن المساعدات الإنسانية ليس بمقدورها إنهاء الحرب, لكنها يمكن أن تخفف معاناة الأضعف, وهذا مبدأ الإنسانية.

وذكرت يونسيف في بيانها أن نحو 60 بالمائة من النازحين من الأطفال, مضيفةً أنهم يعانون على الجبهات القتالية من العنف والتشريد والعوز الشديد.

وقد خلفت تسعة أعوام من النزاع في سوريا وضع انساني مثير للقلق, حيث أكدت الامم المتحدة أن هناك حاجة إلى 8.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في البلاد ودعم اللاجئين في المنطقة.

واوضحت أن هناك ثم ة حاجة هذا العام إلى الحصول على تمويل بقيمة 3.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا, و5.2 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة ودعم المجتمعات المضيفة.