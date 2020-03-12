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تعيين الامريكية ستيفاني ويليامز مبعوثة أممية خاصة الى ليبيا بالنيابة 

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
تعيين الامريكية ستيفاني ويليامز مبعوثة أممية خاصة الى ليبيا بالنيابة 

نيويورك(الامم المتحدة) - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، عن تعيين الامريكية، ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، وذلك الى غاية تعيين خليفة للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة، كما جاء في بيان للأمين العام نشره موقع الأمم المتحدة الإخباري.

وأعرب الأمين العام في بيان، عن تقديره للسيد سلامة على إنجازاته من خلال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده الدؤوبة لإعادة إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وقد استقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في 2 مارس الجاري، مرجعا ذلك إلى شعوره بالإجهاد، واضعا حدا لمهمته التي بدأت في منتصف العام 2017، علما أن مهمته في ليبيا كان من المقرر أن تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.

وتتمتع ويليامز بخبرة تزيد عن 24 عاما في الشؤون الحكومية والدولية، وعملت نائبة للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ العام 2018، كما تقلدت مناصب دبلوماسية عدة في البعثات الأميركية في العراق (2016-2017)، والأردن (2013-2015) والبحرين (2010-2013)، وفي السفارات الأميركية في الإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 15:47
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تعيين الامريكية ستيفاني ويليامز مبعوثة أممية خاصة الى ليبيا بالنيابة 
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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