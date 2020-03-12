Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: الغاء صلاة الجمعة بمسجد باريس

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 13:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
فيروس كورونا: الغاء صلاة الجمعة بمسجد باريس

الجزائر- سيتم الغاء صلاة الجمعة بمسجد باريس الكبير قصد تجنب انتشار فيروس كورونا, حسبما أعلن عميد هذا المسجد, شمس الدين حفيز , مضيفا أنه سيتم ضمان الصلوات اليومية الخمسة.

و في تصريح للتلفزيون الجزائري مساء امس الاربعاء اكد عميد مسجد باريس قائلا "لقد قمنا في بداية الاسبوع باتصالات مع السلطات الصحية الفرنسية التي منعت التجمعات التي يزيد عددها عن 1000 شخص. و بما ان طاقة استيعاب مسجد باريس الكبير هي 5000 مصلي, قررت بالتشاور مع  إمام هذا المسجد الغاء صلاة الجمعة, مع الابقاء على الصلوات الخمسة اليومية".

و اضاف انه "دعا المصلين الى اداء صلاة الجمعة في منازلهم, وفقا لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف التي تسمح بهذه الامكانية و ذكر الاشخاص المسنين بان فيروس كورونا يمكن ان ينتقل إليهم بسهولة أكبر خاصة اذا كانوا مصابين بأمراض مزمنة".

و قال "لقد طلبت ايضا من عمال المسجد (المتواجدين ايضا بمعهد ثقافات الاسلام بالدائرة ال18 لباريس) و هو ملكية لمسجد باريس و يتسع ل600 مصلي ان يتحسبوا لاستقبال المصلين هذه الجمعة".

و اوضح السيد حفيز انه "في اتصال دائم" مع مصالح وزارة الصحة الفرنسية و في حالة تدهور الوضع "سنقوم بغلق مسجد باريس باعتباره احدى معالم باريس التي يتوافد عليها الزوار بكثرة".

و يجدر التذكير بان فرنسا سجلت 48 حالة وفاة و 2281 حالة إصابة مؤكدة, حسب آخر حصيلة لسلطات هذا البلد.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 13:16
كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: الغاء صلاة الجمعة بمسجد باريس
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 13:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.12

فيروس كورونا: الغاء صلاة الجمعة بمسجد باريس

20.03.12

وهران: حجز1.844 قناع طبي وقائي بالمطار الدولي والميناء

20.03.12

نفط: اتفاق أوبك -خارج أوبك ما يزال "ساري المفعول"

20.03.12

انطلاق أشغال الاجتماع الأول لمجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل أول وفاة بالجزائر و 8 مرضى تماثلوا للشفاء

20.03.12

الألعاب المتوسطية وهران-2021: التحضير لبرنامج ثقافي وسياحي ثري بكامل جهات الوطن

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.09

سيف الدين فتحون مصور فوتوغرافي شاب يروج لجمال "تيفاست" من خلال عدسة كاميرته

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020

20.03.09

وزيرة التكوين المهني تؤكد على ضرورة الإنصاف في توزيع مناصب المسؤولية على موظفات قطاعها