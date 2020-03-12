مجلس حقوق الإنسان الأممي مطالب بالمساهمة في التسريع بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية

كما أعربت المنظمة في بيان شفهي ألقاه اليوم الأربعاء الناشط الصحراوي, محمود محمد, خلال مناقشة البند الرابع من اشغال الدورة بجنيف, عن قلقها العميق إزاء استمرار احتلال الصحراء الغربية والتأخير في عدم تنظيم الأمم المتحدة للاستفتاء حول تقرير المصير كما قضى بذلك مجلس الأمن الدولي منذ فترة.
من جهة أخرى, شددت المنظمة على أن حالة حقوق الإنسان ماضية في تفاقم رهيب بسبب غياب تام لحرية الرأي والتعبير لكل الذين يدافعون عن تقرير المصير, ونهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بطريقة غير مشروعة.
هذا وفي الختام وجهت الحركة الدولية للمصالحة, نداء إلى مفوضية الأمم المتحدة حقوق الإنسان من اجل المساهمة في تحسين مناخ حقوق الإنسان من خلال استئناف البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية المحتلة, كما دعت في السياق ذاته جميع البلدان إلى الامتناع عن التعاون في أي الأعمال الإقتصادية المخالفة للقانون الدولي في الإقليم المحتل من طرف المغرب.