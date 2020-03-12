مجلس حقوق الإنسان الأممي مطالب بالمساهمة في التسريع بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية

جنيف (سويسرا)- دعت الحركة الدولية للمصالحة, مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى العمل على دعم مراقبة حقوق الإنسان والتسريع في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أقرب الآجال, بإعتبار تقرير المصير حق أساسي ومدرج في الفقرة الأولى من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.

كما أعربت المنظمة في بيان شفهي ألقاه اليوم الأربعاء الناشط الصحراوي, محمود محمد, خلال مناقشة البند الرابع من اشغال الدورة بجنيف, عن قلقها العميق إزاء استمرار احتلال الصحراء الغربية والتأخير في عدم تنظيم الأمم المتحدة للاستفتاء حول تقرير المصير كما قضى بذلك مجلس الأمن الدولي منذ فترة.

من جهة أخرى, شددت المنظمة على أن حالة حقوق الإنسان ماضية في تفاقم رهيب بسبب غياب تام لحرية الرأي والتعبير لكل الذين يدافعون عن تقرير المصير, ونهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بطريقة غير مشروعة.