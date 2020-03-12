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مجلس حقوق الإنسان الأممي مطالب بالمساهمة في التسريع بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 10:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات

جنيف (سويسرا)- دعت الحركة الدولية للمصالحة, مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى العمل على دعم مراقبة حقوق الإنسان والتسريع في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أقرب الآجال, بإعتبار تقرير المصير حق أساسي ومدرج في الفقرة الأولى من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.

كما أعربت المنظمة في بيان شفهي ألقاه اليوم الأربعاء الناشط الصحراوي, محمود محمد, خلال مناقشة البند الرابع من اشغال الدورة بجنيف, عن قلقها العميق إزاء استمرار احتلال الصحراء الغربية والتأخير في عدم تنظيم الأمم المتحدة للاستفتاء حول تقرير المصير كما قضى بذلك مجلس الأمن الدولي منذ فترة.

من جهة أخرى, شددت المنظمة على أن حالة حقوق الإنسان ماضية في تفاقم رهيب بسبب غياب تام لحرية الرأي  والتعبير  لكل الذين يدافعون عن تقرير المصير, ونهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بطريقة غير مشروعة.

هذا وفي الختام وجهت الحركة الدولية للمصالحة, نداء إلى مفوضية الأمم المتحدة حقوق الإنسان من اجل المساهمة  في تحسين مناخ حقوق الإنسان من خلال استئناف البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية المحتلة, كما دعت في السياق ذاته جميع البلدان إلى الامتناع عن التعاون في أي الأعمال الإقتصادية المخالفة للقانون الدولي في الإقليم المحتل من طرف المغرب.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 10:52
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مجلس حقوق الإنسان الأممي مطالب بالمساهمة في التسريع بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 10:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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