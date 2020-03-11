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الأزمة الليبية: خالد عامر المشري يعرب عن تقديره وشكره للجزائر على مواقفها "الثابتة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 18:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
الأزمة الليبية: خالد عامر المشري يعرب عن تقديره وشكره للجزائر على مواقفها &quot;الثابتة&quot;

الجزائر  - أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، خالـد عامر المشري، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن "تقديره وشكره" للجزائر على "مواقفها الأخوية الثابتة من الأزمة الليبية"، حسب بيان لمجلس الامة.

وأوضح البيان ان السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، استقبل بمعية وفد عن مجلس الأمة،رئيس المجلس الأعلـى للدولة بليبيا في مقابلة تأتي في إطار "تعميق المشاورات الدائمة والمتواصلة بين الجزائر والإخوة الليبيين، لتبادل وجهات النظر حول أنجع الوسائل والسبل للتعجيل باستعادة الأمن والسلم في ربوع هذا البلد الشقيق، كما كانت المقابلة فرصة لاستعراض الطرفين لمستجدات الوضع في ليبيا وتداعياته على المنطقة".

وفي مستهل المقابلة عبر رئيس المجلس الأعـلى للدولة بليبيا، عن "تقديره وشكره للجزائر على مواقفها الأخوية الثابتة من الأزمة الليبية"، "مجددا ثقته" في المجهودات التي يبدلها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى توافق يفضي إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة يضمن وحدة ليبيا والشعب الليبي، بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

كما أشاد السيد المشري بالدور الذي تقوم به الجزائر في مساعدة ليبيا على تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها، معربًا عن تقديره لدعم الجزائر الجارة وحرصها على ترقية العلاقات الأخوية التاريخية.

ومن جهته، أكد السيد قوجيل أن العلاقات الجزائرية الليبية، تكتسي طابعا "تاريخيا خاصا ومتميزا"، باعتبار أنَّ الشعب الليبي الشقيق كانت له مواقف تحفظها ذاكرة الجزائريين أثناء ثورة التحرير، وفي السنوات الصعبة التي مرت بها الجزائر، و"أن ما تبذله الجزائر اليوم بقيادة، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يأتي ضمن مساعيها الحثيثة والمخلصة، لتمكين الشعب الليبي من تخطي الصعوبات الراهنة بالاعتماد على قدرات أبنائه دون أي تدخل أجنبي، يتأسس ذلك على مبدأ حرص الجزائر على أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين.

جدير بالذكر أن الوفد الليبي، يقوم بزيارة للجزائر في الفترة ما بين 10 و11 مارس الجاري.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 18:52
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الأزمة الليبية: خالد عامر المشري يعرب عن تقديره وشكره للجزائر على مواقفها "الثابتة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 18:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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