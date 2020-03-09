إشادة صحراوية بحركة التضامن الايطالية والتفاعل المستمر مع نضال الشعب الصحراوي

روما - أشادت ممثلة جبهة البوليساريو بإيطاليا، فاطملو حفظللا عليين، بالجهود التي تقوم بها حركة التضامن الإيطالية مع الشعب الصحراوي والإصرار القوي الذي أظهرته مؤخرا على مواصلة الدعم لكفاحه والرفع من مستوى الوعي بالقضية الصحراوية العادلة وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وحيت الدبلوماسية الصحراوية، شجاعة حركة التضامن على تفاعلها الدائم والمستمر مع نضال الشعب الصحراوي من خلال زيارة وفود إلى مخيمات اللاجئين للقيام بأعمال وخدمات إنسانية لمساعدة المواطنين الصحراويين وإطلاق مجموعة من المشاريع الهامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مياه الشرب والتغذية والزراعة و الصحة والتعليم، ثم تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي مبادرات تعكس الأخلاقيات التي تؤطر عمل الحركة غير القابلة للمقايضة أو مرتبطة بأية أهداف أخرى.

وأكدت، فاطملو حفظللا عليين، أن برنامج عمل حركة التضامن الإيطالية مع الشعب الصحراوي لا يزال متواصلا، لا سيما فيما يخص التخطيط لمشاريع التعاون وبحث سبل تقديم المساعدة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة في مختلف المجالات، معبرة في السياق ذاته عن امتنانها للموقف المبدئي والشجاع الذي عبرت عنه الحركة على الرغم من الأزمة التي تمر منها البلاد في الوقت الحالي في إشارة انتشار فيروس كورونا في عموم إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن حركة التضامن الإيطالية نظمت قبل أسبوعين بالعاصمة روما، أمسية تضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي تخللتها ندوة وعرض فيلم وثائقي حول مخاطر وتهديدات جدار العار المغربي وحقول الألغام في الصحراء الغربية المحتلة على حياة المدنيين الصحراويين.