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السودان: نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال (تلفزيون)

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 11:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 208 مرات

الخرطوم- تعرض رئيس الوزراء السوداني, عبد الله حمدوك, يوم الاثنين, لمحاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم, وفق ما ذكر التلفزيون السوداني.

و اكد  المصدر ذاته "نجاة رئيس الوزراء من محاولة اغتيال وهو في مكان آمن". 

وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه المكون من سيارتين في منطقة "كبري كوبري" شمال شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

وتولى عبد الله حمدوك (65 سنة) رئاسة مجلس الوزراء في أغسطس 2019 بمقتضى اتفاق بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان.

وعمل قبل ذلك أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة  وخبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام و الحوكمة و الإندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 08:45
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السودان: نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال (تلفزيون)
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 11:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 208 مرة   شارك

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