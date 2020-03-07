الشعب الصحراوي يرفض بشكل قاطع استمرار الوضع القائم في الصحراء الغربية

جنيف - أكدت ممثلة جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أميمة محمود عبد السلام, على أن الشعب الصحراوي "يرفض بشكل قاطع" استمرار الوضع الحالي القائم في الصحراء الغربية, و"الذي ساهم إلى حد كبير في تفاقم الاوضاع في الأراضي المحتلة المحاصرة من قبل مختلف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية المغربية".

وجددت الدبلوماسية الصحراوية في مقابلة صحفية مع جريدة "رسل السلام", "رفض الشعب الصحراوي القاطع لاستمرار الوضع الحالي تحت أية ذريعة أو مبرر, سواء تلك المتعلقة بالتغيرات العالمية التي تؤثر على السياسة الدولية أو الضعف الذي أصبحت تعانيه الأمم المتحدة مؤخرا".

وأكدت المسؤولة الصحراوية أن "الوضع القائم بفعل الاحتلال في الصحراء الغربية, ساهم إلى حد كبير في تفاقم وضع الشعب الصحراوي لا سيما في الأراضي المحتلة المحاصرة من قبل مختلف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية المغربية أين يوجد أزيد من 40 أسير مدني في سجون الاحتلال, إضافة لـ 600 ضحية الاختفاء القسري لم يتم بعد الكشف عنها".

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وترى الدبلوماسية الصحراوية أن "الصمت عن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يساهم إلى حد كبير في تشريد الآلاف الأسرة والعائلات الصحراوية واستمرار المخاطر التي يسببها جدار العار وحقول الألغام المضادة للأفراد والناقلات المحيطة به, كما يشجع النظام المغربي وبعض الأطراف الداعمة الإمعان في انتهاك القانون الدولي من خلال النهب الممنهج وغير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي".

وأكدت المتحدثة أن "الدولة الصحراوية حقيقة وطنية وإقليمية ودولية لا يمكن طمسها أو تجاوزها, وهي عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي", لافتة إلى أنه بالرغم من إقدام بعض الدول على فتح ما يسمى ب"قنصليات" في مدينتي الداخلة والعيون بالاراضي الصحراوية المحتلة, "لن يثني الدبلوماسية الصحراوية لأن تواصل جهودها لتقوية وتعزيز العلاقات مع البلدان الصديقة التي تشترك معنا في مبادئ وقيم التحرر والديمقراطية".

وفي ذات السياق, أشادت المسؤولة الصحراوية ب"جهود البلدان المساندة للصحراء الغربية وحركات التضامن ومجموعة جنيف للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تعززت مؤخرا بانضمام المجلس العالمي للسلم, للرفع من مستوى العمل داخل مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في سويسرا".