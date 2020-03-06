تونس: إرهابيان يفجران نفسيهما بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة

ونقل مراسل الوكالة في عين المكان، عن مصدر من الحماية المدنية قوله أن "ارهابيين اثنين عمدا اليوم الجمعة إلى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية قارة بمحيط السفارة الأمريكية بتونس".
وأوضحت الوكالة أن مكان التفجير شهدا حضورا كثيفا للقوات الأمنية ولوحدات الحماية المدنية وتطويقا كليا لمكان العملية، مشيرة إلى مقتل منفذي العملية و أن "ّأشلاء الإرهابيين بلغت فرع اتصالات تونس القريبة من الحاجز الأمني الموجود بمحيط السفارة الأمريكية".
كما نقلت الوكالة عن مصادر أمنية وجود إصابات في صفوف أعوان الدورية الأمنيّة المرابطة بمحيط السفارة وعدد من المدنيين الذين تواجدوا بمكان العملية.
وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن "التفجير أسفر عن 5 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين على عين المكان".