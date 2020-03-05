الأزمة في ليبيا: نحو ترقية العمل الانساني للاستجابة لواقع الأزمات وحفاظا على كرامة الأفراد

الجزائر - أكد يوم الخميس بالجزائر , المشاركون في اليوم الدراسي حول "آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة", أن المؤسسات الوطنية لدول الجوار العاملة بالمجال الانساني ستستمر في التعاون والتنسيق من أجل تحقيق "خطة تشغيلية" قادرة على الاستجابة للتحديات التي يفرضها واقع الازمات في المنطقة بصفة عامة وبليبيا بصفة خاصة وحفاظا على كرامة الافراد.

وجاء في البيان الختامي لليوم الدراسي والذي أطلق عليه اسم "رسالة الجزائر عاصمة الانسانية" أن "واقع التحديات التي تفرضها الازمات في المنطقة على واقع العمل الانساني نجمت عنه فاتورة باهظة وغير مسبوقة على صعيد تزايد حجم الاحتياجات الانسانية".

وتم التأكيد - خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي - على أن "حماية كرامة الانسان تنطلق من معالجة الاسباب " .. وثمن المشاركون الالتفاتة التي بادر بها الهلال الاحمر الجزائري والهلال الاحمر الليبي في إطار تعزيز العمل المشترك الهادف نحو حماية كرامة الانسان.

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وشدد البيان على احترام وحدة المؤسسة الوطنية للهلال الاحمر الليبي وعلى أن "أي تعامل يكون مباشر من خلال شراكات مباشرة", مثمنين الخطوة التي بادر بها الهلال الاحمر الجزائري بعقد اتفاقية مباشرة مع الهلال الاحمر الليبي في هذا الاطار.

الى ذلك سجل المشاركون قلقهم إزاء واقع الهجرة الذي تحول الى "اتجار بالبشر ويحتاج الى دعوة الضمير الدولي لانعاش التنمية والبحث عن حلول من خلال خلق مشاريع مصغرة".

مخاوف أخرى تناولها البيان ويتعلق الامر ب"وصول وباء كورونا المستجد لدول الجوار في ظل الوضع الانساني المتفاقم في المنطقة مما يحتم إطلاق صفارة الانذار من صعوبة الاستجابة والتحكم في الوضع و يستدعي تفكير عميق في آليات مواجهة هذا الوباء العابر للاوطان على ضوء أزمات متفاقمة ومعاناة انسانية متصاعدة".

من جهة اخرى, أكد البيان الختامي لليوم الدراسي - الذي بادر بتنظيمه الهلال الاحمر الجزائري والهلال الاحمر الليبي- على أهمية تفعيل العمل الإنساني عبر إنشاء منتدى للدبلوماسية الإنسانية لدول الجوار الليبي ومالي يكون مقره بالجزائر.

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وثمن المشاركون الالتفاتة التي بادر بها الهلال الاحمر الجزائري والهلال الاحمر الليبي في إطار تعزيز العمل المشترك الهادف لحماية كرامة الانسان.

وجاء في البيان : "علينا كحركات انسانية ودول الجوار أن نرافع لاجل الحلول السياسية التي تجلب السلام والاستقرار".

وشارك في اليوم الدراسي حول "آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة" ، رؤساء وأمناء عامون للمؤسسات الوطنية للهلال والصليب الاحمر لدول الجوار الليبي , بالإضافة الى مالي, وبحضور مجموعة من الملاحظين ، سفراء وممثلي منظمات أممية وخبراء .

وتميزت أشغال اللقاء بمداخلات متعددة ونقاش مكثف تناول الكثير من الجوانب ، حيث بحث المشاركون الانعكاسات غير المسبوقة على العمل الانساني والتداعيات من زوايا مختلفة طرحها الحاضرون , من بينها الواقع الانساني في ظل محدودية قدرات الاستجابة للمؤسسات الوطنية للهلال والصليب الاحمر بالمنطقة وحجم الازمة و مآلاتها التصاعدية في "ظل مؤشرات قائمة تدل على حجم التعقيد يسير بمنحنى تصاعدي غير مسبوق ".