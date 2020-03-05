سفير الجمهورية الصحراوية يشيد بدور الجزائر البارز في دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها

باتنة - أشاد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر, عبد القادر الطالب عمر, الخميس من باتنة, بـ"دور الجزائر البارز في دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها و نيل حريتها".

وخلال الكلمة التي ألقاها لدى إشرافه بجامعة باتنة 1 على إعطاء إشارة انطلاق الاحتفالات الخاصة بالذكرى الـ44 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, أوضح ذات الدبلوماسي بأن "الجزائر لقنت المستعمرين دروسا لن ينسوها وستبقى تشكل أمثلة يقتدي بها كل المكافحين عبر العصور".

واغتنم الفرصة ليشيد أيضا بالعلاقات التي تجمع الشعبين الجزائري والصحراوي و البلدين معبرا عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن والتحالف بينهما.

وواعرب السفير الصحراوي خلال ذات المناسبة, التي حضرها والي باتنة, توفيق مزهود, إلى جانب عدد معتبر من الطلبة الصحراويين والجزائريين, عن شكره وتقديره لسلطات الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد على الموقف الثابت للجزائر حيال قضية الصحراء الغربية في كل المحافل الدولية والملتقيات معتبرا انها قضية تصفية استعمار.

وذكر ذات المسؤول بدور الجزائر أيضا في احتضان الطلبة الصحراويين وتزويدهم بالمعارف اللازمة ليتبوؤوا مع شعبهم -كما قال- المكانة التي يستحقونها بين الأمم.

وتضمنت التظاهرة, التي بادر إلى تنظيمها فرع الشهيد الريحة أمبارك للطلبة الصحراويين الدارسين بالجزائر و الناشط بالشرق الجزائري, معرضا للصور الفوتوغرافية حول حركة البوليساريو وكذا كفاح الشعب الصحراوي إلى جانب بعض الأكلات الشعبية الصحراوية كما تخللتها عديد التكريمات.