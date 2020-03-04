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افتقاد الشعب الصحراوي للكثير من المرافق الحيوية سببه النهب الممنهج لثرواته من قبل المغرب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 11:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
افتقاد الشعب الصحراوي للكثير من المرافق الحيوية سببه النهب الممنهج لثرواته من قبل المغرب

فيينا - أطلعت الناشطة الصحراوية، حياة حيمودة، مسؤولين ونواب بالبرلمان النمساوي والأوروبي، على الوضع الكارثي في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، التي تحولت للصحراويين إلى شبه سجن محاصر بالكامل من مختلف الأجهزة العسكرية.

وأدانت السيدة حيمودة استمرار الاحتلال المغربي لاراضي بلادها ونهبه غير الشرعي لموارده الطبيعية, مما جعل الشعب الصحراوي يفتقد للكثير من المرافق الحيوية كالجامعات والمعاهد العليا للدراسات والمستشفيات المختصة.

جاء ذلك ضمن محادثات أجرتها الناشطة الصحراوية مع نواب في البرلمان النمساوي والأوروبي ورؤساء بلديات والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، في إطار زيارة عمل تقوم بها للنمسا، بدعوة من الجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

وفي غياب شروط الحياة والمنشآت الضرورية "يرغم الصحراويين على الإنتقال إلى مدن داخل المغرب لمتابعة الدراسة الجامعية أو زيارة المستشفيات عند الحاجة، الشيء الذي يجعلهم في أحيان كثيرة عرضة للمعاملة العنصرية في الأماكن العمومية والمؤسسات التي يلجؤون إليها لقضاء حاجياتهم", كما تم التأكيد عليه من طرف السيدة حيمودة خلال عدة لقاءات بحضور ممثل جبهة البوليساريو في النمسا، محمد المامون أحمد إبراهيم.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن هذه اللقاءات كانت فرصة أمام الوفد الصحراوي أطلع خلالها مختلف الأطراف التي إلتقاها على السياسة العدوانية والممنهجة للنظام المغربي ضد كل من هو صحراوي، بدء بالحرمان من الحقوق الأساسية مثل التعليم، الصحة الحق في الشغل، ناهيك عن الحق الأسمى والأساسي في تقرير المصير الذي لا يزال الشعب الصحراوي يعلق أماله على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوفاء بإلتزاماتهم تجاه هذا الحق غير القابل للتصرف.

وقدمت حياة حيمودة، خلال زيارتها للنمسا، شهادة حية عما تعرضت له عندما كانت في سن ال 14 ، حيث قضت خلف قضبان السجن بمدينة العيون المحتلة 6 أشهر، واكدت ان نفس الامر "يجري اليوم للعديد من الأطفال الذين كانوا ضحية سياسة الإعتقال والإختطاف من قبل أجهزة الإحتلال المغربي، لا لشيء سوى كونهم مواطنون صحراويون أو أبدوا تضامنهم أو رغبتهم المشاركة في المظاهرات السلمية للمطالبة بحق تقرير المصير".

وعن موقف المجتمع الدولي، لاسيما أوروبا تجاه  مأساة بلادها، قالت الناشطة الصحراوية ان "النظام المغربي دأب على شراء صمت الكثير من السياسيين الأوروبيين والصحفيين وبعض الأطراف المتحكمة في الإتحاد الأوروبي والشركات الأجنبية مقابل النهب غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، على الرغم من صدور أحكام عن محكمة العدل الأوروبية في هذا الجانب تلغي كل الأعمال الإقتصادية في الأراضي الصحراوية دون إستشارة جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".

آخر تعديل على الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 11:20
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افتقاد الشعب الصحراوي للكثير من المرافق الحيوية سببه النهب الممنهج لثرواته من قبل المغرب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 11:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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