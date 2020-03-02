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البرلمان الصحراوي سيعقد جلسته التأسيسية ببلدة بئر لحلو بالأراضي الصحراوية المحررة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 11:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرات

الشهيد الحافظ - أعلن مسؤول أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو ، رئيس اللجنة التحضيرية لانتخابات البرلمان الصحراوي، خطري ادوه، أمس الأحد أن الجلسة الأولى للمجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) ستعقد في "بئر لحلو" بالاراضي الصحراوية المحررة ، تزامنا مع عقد منتدى دولي، المتمثل في مؤتمر لواء التضامن الشبابي الدولي مع القضية الصحراوية والذي ستشارك فيه وفود من كل أنحاء العالم.

جاءت تصريحات خطري ادوه خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الأرشيف الإعلامي، تحدث فيها عن التحضيرات لانتخابات أعضاء المجلس الوطني الصحراوي، حيث كشف عن أن القائمة النهائية للمترشحين لهذه الهيئة سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 7 مارس الجاري.

وفي هذا الإطار، أوضح المسؤول الصحراوي أن اللوائح الأولية للمترشحين ستعلن قريبا، مع إعطاء مهملة للطعون، ثم تعلن القوائم النهائية يوم 7 مارس الجاري.

وحسب ما اوردته وسائل اعلام صحراوية، فان رئيس اللجنة التحضيرية لانتخابات البرلمان الصحراوي رد في الندوة عن استفسار بشأن شرط الخدمة العسكرية لامكانية الترشح بالتوضيح أن هذا الشرط  جاء انسجاما مع الدستور ووفق اللوائح المنظمة"، مضيفا القول "أنه ليس من المناسب أن نكون في حركة تحرير ومع ذلك لا نفرض الخدمة العسكرية كشرط للانخراط في مؤسسة هامة كالمجلس، خاصة في ظل الظرف الحالي".

وقال خطري آدوه، أن اللجنة التحضيرية للانتخابات تشرف حاليا على الانتهاء من آخر الاستعدادات البشرية والتقنية لإنجاح الحدث الوطني المتمثل في انتخابات أعضاء المجلس الوطني.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث أن الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو ، ستشرفان على مؤتمر دولي للشباب بولاية "أوسرد" ينطلق ابتداء من يوم 11 مارس الجاري ويستمر لعدة أيام بمشاركة أكثر من 34 دولة وحضور منظمات شبابية دولية، مشيرا الى انه "ستوضع خلال المؤتمر رزنامة للعمل التضامي مع الشعب الصحراوي مع آلية لمتابعة العمل".

إلى ذلك أثار الاعلاميون المشاركون في الندوة ضمن أسئلتهم ، الاستفزازات المغربية التي أقدم عليها المغرب مؤخرا لدعم سياساته الاستعمارية ، التوسعية كالسماح بافتتاح ما يسمى ب"قنصليات" بالأراضي الصحراوية المحتلة وتنظيم تظاهرات رياضية بها .

خطري آدوه ، أكد أن التحركات المغربية هاته تظهر "عقدة النقص" التي يعاني منها الاحتلال ، والتي يحاول تغطيتها من خلال "الزج بدول لا رعايا لها ولا مصالح اقتصادية في المناطق المحتلة ، وهي تحركات ظرفية لا أثر قانوني لها".

 

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البرلمان الصحراوي سيعقد جلسته التأسيسية ببلدة بئر لحلو بالأراضي الصحراوية المحررة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 11:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرة   شارك

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