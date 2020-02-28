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السيد جراد يهنئ رئيس الحكومة التونسية الجديد

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 17:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات
السيد جراد يهنئ رئيس الحكومة التونسية الجديد

الجزائر - هنأ الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية السيد الياس الفخفاخ بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة التونسية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الوزير الأول تقدم خلال المكالمة الهاتفية "بتهانيه الحارة لنظيره التونسي بمناسبة تعيينه على رأس الحكومة".

وأضاف المصدر أنه "بعد الإشادة بأواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين تطرق المسؤولان إلى السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية موكدين عزمهما المشترك على إعطائها دفعا جديدا".

وللإشارة تسلم إلياس الفخاخ اليوم الجمعة رسميا مهامه كرئيس للحكومة التونسية الجديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.

وصرح السيد الفخفاخ بهذه المناسبة قائلا "لابد من مباشرة العمل فورا للاستجابة لتطلعات الشعب التونسي انطلاقا من الانجازات المحققة من قبل حكومة يوسف الشاهد المنتهية عهدتها".

وكان البرلمان التونسي قد منح الثقة أمس الخميس إلى حكومة إلياس الفخفاخ بعد عدة أسابيع من المفاوضات والمشاورات لتشكيلها.

آخر تعديل على الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 18:22
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السيد جراد يهنئ رئيس الحكومة التونسية الجديد
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 17:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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