إعلان الجمهورية الصحراوية: الوفود الأجنبية تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

ولاية السمارة (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أعربت الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى ال44 لإعلان الجمهورية الصحراوية المقامة بالسمارة على ثبات مواقفها ومواصلتها مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ونقلت بالمناسبة تقديرات مسؤوليها لصمود هذا الشعب وحكومته في وجه الاحتلال.

و في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد الأمين العام للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عادل أغبولي، تضامن الجزائر مع الكفاح المشروع للشعب الصحراوي حتى استكمال سيداته على ترابه الوطني.

وقال عادل أغبولي، "وجودي اليوم معكم نيابة عن اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لإعلان الجمهورية هو تعبير عن التضامن معكم ووقوف الجزائر إلى جانب شعب يناضل من أجل حقه المشروع".

من جهته جدد، باتريك رانكوميزن، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة الصحراوية، دعم بلاده الكامل ومساندتها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وفي كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 44 لإعلان الجمهورية الصحراوية التي انطلقت رسميا اليوم تحت إشراف الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، نقل باتريك رانكوميزن، تحيات رئيس جنوب إفريقيا إلى نظيره الصحراوي ومن خلاله إلى الشعب الصحراوي بمناسبة الاحتفال بهذا الحدث.

وأكد، الديبلوماسي الجنوب إفريقي أن بلاده، ستبقى إلى جانب الدول المحبة للسلام والمناهضة للظلم والاستعمار، مقاومة ومدافعة عن قضايا الشعوب التحررية حتى نيل استقلالها وكرامتها، مشيرا أن جنوب إفريقيا ستظل مدافعة عن القارة الإفريقية حتى تكون خالية من الظلم والاستعمار .

وأضاف أن جنوب إفريقيا ستظل وفية لمبادئها تجاه الدولة الصحراوية حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

للتذكير، ومنذ أيام قليلة، جددت جنوب إفريقيا من على منبر مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43، بجنيف السويسرية إبراز قلقها إزاء إستمرار حالة الإحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل النظام المغربي وما يشكله من إنتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لجهود المجتمع ودعت إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وتعد جمهورية جنوب إفريقيا من بين الدول الأكثر نشاطا في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، التي تضم الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية، وتعمل بشكل قوي على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي والمنظمات الدولية للمرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي، وتسليط الضوء على واقع إنتهاكات حقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية في الأجزاء المحتلة للصحراء الغربية .

للتذكير تسلمت جنوب إفريقيا خلال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي (09-10 فبراير الجاري) بأديس أبابا رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وفي السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أعربت رئيسة الوفد الفنزويلي المشارك في احتفالات إعلان الجمهورية الصحراوية، رولا رييس، الرئيسة الثانية لمجموعة التضامن الفنزويلية مع الشعب الصحراوي، تمسك مجموعتها بتأييدها للشعب الصحراوي في كفاحه العادل ضد الاستعمار المغربي.

وجددت السيدة رولا رييس "دفاع مجموعتها باستماتة من أجل حقه في العيش بحرية و سلام على أرضه".

--نشاط مكثف لإبراز الثقافة الصحراوية وعراقتها--

وانطلقت اليوم الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ 44 لإعلان الجمهورية الصحراوية، تحت إشراف رئيس ابراهيم غالي وبحضور أعضاء من الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والحكومة ووفود أجنبية يمثلون قرابة ال30 دولة.

وفي كلمته الترحيبية قال والي ولاية السمارة ،محمد مصطفى التليميذي، أن إعلان الجمهورية هو دليل على صمود الشعب الصحراوي ومواصلته لمسيرته التحررية حتى استكمال سيادته الوطنية على كامل تراب الجمهورية الصحراوية، مضيفا أن حضور هذا العدد من المتضامنين يدل على عدالة القضية الصحراوية.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن الرئيس إبراهيم غالي استقبل بمقر الرئاسة اليوم، الوفود الرسمية وممثلو الدول المشاركة في الاحتفالات المقامة لتخليد ذكرى إعلان الدولة الصحراوية وأيضا في التظاهرة الرياضية "صحراء ماراطون" وثمن لها مشاطرتها الشعب الصحراوي احتفالاته بهذه المناسبة الكبيرة.

وتشهد ولاية السمارة نشاط احتفالي بمناسبة هذا التاريخ الذي يعتز به الصحراويون، من بينها استعراضات مهنية لمختلف المدارس وروض واستعراضات لبعض المؤسسات إلى جانب استعراضات عسكرية لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الـ 44 لإعلان الجمهورية والتظاهرة الرياضية "صحراء ماراطون"، أشرف اليوم الوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون، على افتتاح الصالون الوطني للصناعة التقليدية، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية.

وقالت واص أن تنظيم الصالون الوطني للصناعة التقليدية يعتبر "دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الصحراوية لقطاع الصناعة التقليدية، باعتباره قطاع قادر على تلبية احتياجات المجتمع من خلال المساهمة في تشغيل الشباب ليأخذ مكانته اللائقة داخل المجتمع" .

كما سيكون فرصة لاكتشاف المنتوج الصناعي التقليدي الذي تزخر به الصناعة التقليدية الصحراوية، من خلال إبراز جودته وتحفيز الحرفيين الصحراويين على بذل المزيد من المجهودات للارتقاء بالصناعة التقليدية الصحراوية إلى مستوى التنافسية.

كما اشرف الوزير الأول الصحراوي اليوم على تدشين "المحصر" التقليدي المنظم في إطار فعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 44 لإعلان الجمهورية الصحراوية، والذي يضم مظاهر فنية وتراثية صحراوية، من مأكولات والعاب ووسائل تقليدية ،قال الإعلام الصحراوي، أنه يهدف للمحافظة على ثقافة الشعب الصحراوي الأصيلة، التي يحاول الاحتلال المغربي طمسها.