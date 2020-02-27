غالي: الشعب الصحراوي لن ننخرط في أي مجهود لا يحترم حقه في تقرير المصير

ولاية السمارة (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - خاطب الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، يوم الخميس، أبناء بلده ودعاهم إلى الافتخار والاعتزاز برصيدهم الكفاحي وبالمكاسب التي حققتها الدولة الصحراوية، في انتظار استكمال السيادة على كامل التراب الوطني، مجددا التأكيد على أن جبهة البوليساريو "لن تنخرط في أي مجهود لا يحترم بالكامل الحق الدولي المقدس لشعب بلاده في تقرير المصير".

جاء ذلك في خطاب الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، خلال إشرافه اليوم على الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 44 لإعلان الجمهورية الصحراوية.

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واستهل الخطاب بتقديم "آيات العرفان والاحترام والوفاء" إلى كل شهيدات وشهداء القضية الصحراوية، وفي مقدمتهم مفجر الثورة ومؤسس الدولة، الولي مصطفى السيد، والرئيس الشهيد محمد عبد العزيز الذي قضى أكثر من أربعين عاما في قيادة معركة التحرير والبناء .

ودعا الرئيس الصحراوي شعبه إلى الافتخار والاعتزاز برصيده الكفاحي الزاخر بالمكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة الصحراوية، على كافة الأصعدة والجبهات، رغم واقع الاحتلال المغربي وممارساته الاستعمارية.

وتشارك وفود من مختلف الدول من بينها الجزائر، الصحراويين في احتفالاتهم المخلدة لذكرى إعلان الجمهورية الصحراوية، المصادف ل 27 من فبراير من كل سنة.

ولم يفوت الرئيس الصحراوي الفرصة في خطابه ،لإصدار عبارات الترحيب بالوفود المشاركة من مختلف قارات العالم وبوقوف بلدانها وتضامنها مع القضية الصحراوية ومع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وهنا قال "لا يمكن إلا أن نخص الوفد الجزائري الشقيق بتحية مميزة، ملؤها الفخر والتقدير إزاء تلك المواقف المبدئية للجزائر العظيمة، حكومة وشعبا، والتي لا تزيدها الأيام والتطورات إلا رسوخا وثباتا".

واستطرد "ها هي الجزائر اليوم، وهي تشق طريقها بثبات في مرحلة جديدة، باختيار شعبي ورسمي، تحتل عن جدارة واستحقاق مكانتها الجهوية والقارية والدولية، ودورها المحوري في ضمان السلم والاستقرار في المنطقة، تجدد الدعم والتأييد لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، في انسجام كامل مع مبادئ ومثل ثورة الأول من نوفمبر المجيدة وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

الجمهورية الصحراوية واقع وطني، جهوي، قاري ودولي لا يمكن تجاوزه

الرئيس ابراهيم غالي وأمام أبناء وطنه، أكد على أن الجمهورية الصحراوية "حقيقة لا رجعة فيها وعامل توازن واستقرار وسلام واعتدال في كامل المنطقة" فهي واقع وطني، جهوي، قاري ودولي لا يمكن تجاوزه وتحتل بجدارة واستحقاق مكانتها كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، وتتمتع بعلاقات واسعة في شتى أنحاء العالم.

كما أن الدولة الصحراوية - يضف الرئيس - "واقع ميداني بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، بسياساتها وبرامجها وإدارتها الوطنية، وتسييرها لمختلف القطاعات... وتعزز تجربتها المتميزة في بناء مجتمع عصري منفتح على العالم، وتكريس مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والحضارات والثقافات".

وأمام النساء الصحراويات تعهد الرئيس ابراهيم غالي بمواصلة الدولة وإصرارها على تعزيز الدور المحوري لهذه الشريحة من المجتمع في بناء هيئات ومؤسسات الدولة الصحراوية.

أيضا تناول الرئيس غالي، مخرجات المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو الذي انعقد شهر ديسمبر الماضي ببلدة التفاريتي المحررة وأكد أن الشعب الصحراوي وخلال هذا الحدث بعث برسالة قوية إلى العالم تضمنت "عزمه وإصراره على المضي قدما على درب الوفاء لعهد الشهداء حتى استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني".

كما بينت رسالة المؤتمر "تحدي واستماتة ويقظة دائمة لهذا الشعب لإفشال خطط العدو ودسائسه ومناوراته"، يقول الرئيس غالي، إلى جانب أنها كانت رسالة إجماع الصحراويات والصحراويين تحت قيادة ممثلهم الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

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تحية عرفان أخرى تقدم بها الأمين العام للبوليساريو، خص بها جيش التحرير الشعبي الصحراوي "لتصديه لسياسات المملكة المغربية العدوانية التي لا تتوانى عن اللجوء إلى أرذل الأساليب، بما فيها التدفق المكثف لمخدراتها، ودورها في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وبالتالي في التهديد المستمر للسلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة".

ولقد تضمن خطاب الرئيس الصحراوي، عبارات الاستغراب والتأسف الشديدين إزاء صمت الأمم المتحدة أمام انتهاكات المغرب الجسيمة لحقوق الإنسان من قمع واعتقال وطرد للمراقبين الدوليين وفرض للحصار ... كل هذا على مرأى ومسمع من بعثة المنظمة للاستفتاء في الصحراء الغربية، "المينورسو".

وقال أن "لا شك أن تطورات القضية الصحراوية اليوم لا تعكس إرادة حازمة من الأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".

وفي نفس السياق، أثار الرئيس الصحراوي، جانبا من الممارسات الاستفزازية الخطيرة التي ينفذها الاحتلال كتنظيم انتخابات وفتح قنصليات وتنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية والنهب الممنهج للثروات الطبيعية وغيرها في الأراضي الصحراوية المحتلة وما "تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتهديد لجهود التسوية الأممية الإفريقية للنزاع"، مبرزا مخاطرها في "خلق الاحتقان والتوتر واللاإستقرار بالمنطقة".

ومرة أخرى، دعيت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل كامل المسؤولية لوضع حد لكل هذه الممارسات وكل هذا الاستهتار وممارسة الضغوط اللازمة للتطبيق الفوري لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ومقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية التي وقع عليها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن الدولي.

وفي ظل هذا الوضع المخيم على القضية الصحراوية والجمود الذي يكتسي مسار تسويتها ،جدد غالي التأكيد على أن البوليساريو "لا يمكن أن تنخرط في أي مجهود لا يحترم بالكامل الحق الدولي المقدس للشعب الصحراوي في تقرير المصير واستكمال سيادته على كامل ترابه الوطني، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة" .

بالمقابل أكد استعداد الجمهورية الصحراوية، للتعاون من أجل حل النزاع القائم مع جارتها المملكة المغربية، بما ينسجم مع مبادئ الاتحاد في حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم الاعتداء على البلدان الإفريقية واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.

وهنا حيا رئيس الدولة الصحراوية، الموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي، ودعاه إلى التحرك من أجل وضع حد للانتهاك الصارخ من طرف المملكة المغربية لمبادئ قانونه التأسيسي الذي وقع عليها، كشرط أساسي للانضمام إلى المنظمة القارية.

الرئيس الصحراوي وقف في خطابه عند "المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية للدولة الإسبانية تجاه الشعب الصحراوي" مذكرا الحكومة الحالية بأن "المواقف المخجلة المتغاضية عن سياسات التوسع والعدوان المغربية، والانجرار خلف الموقف الفرنسي المنحاز، لا تعكس على الإطلاق أي انسجام مع تلك المسؤولية ولا مع مثل الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان واحترام إرادة الشعوب".