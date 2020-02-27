الرئيس غالي: الجمهورية الصحراوية حقيقة وطنية وجهوية واقليمية ودولية لا يمكن تجاوزها

السمارة (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - جدد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم الخميس، التأكيد على أن الجمهورية الصحراوية بعد مرور 44 سنة على إعلانها، أصبحت "حقيقة وطنية وجهوية واقليمية ودولية لا يمكن تجاوزها".

وفي كلمته، التي القاها خلال إشرافه على الاحتفالات الرسمية المخلدة لحدث إعلان الجمهورية بولاية السمارة، نقلتها وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أكد الرئيس غالي على أن "الجمهورية الصحراوية اليوم واقع وطني، جهوي، قاري ودولي لا يمكن تجاوزه، وحقيقة لا رجعة فيها وعامل توازن واستقرار وسلام واعتدال في كامل المنطقة".

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وشدد الامين العام للبوليساريو، على أن الصحراء الغربية تحتل اليوم "بجدارة واستحقاق مكانتها كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، وتتمتع بعلاقات واسعة في شتى أنحاء العالم".

وأضاف الرئيس غالي، أن الدولة الصحراوية أضحت اليوم ايضا، "واقعا ميدانيا بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، و بسياساتها وبرامجها وإدارتها الوطنية، وكذا تسييرها لمختلف القطاعات، سياسيا واجتماعيا واقتصادياً، وتعزز تجربتها المتميزة في بناء مجتمع عصري منفتح على العالم، وتكريس مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والحضارات والثقافات".

وأضاف السيد غالي، أن الجمهورية اليوم "فخورة بالمكانة المستحقة التي تحتلها المرأة والشباب في مختلف مفاصل التسيير الوطني، ومصرة على تعزيز هذا الدور المحوري، حاضرا ومستقبلا، في بناء هيئات ومؤسسات الدولة الصحراوية، إنسجاما مع توجه استراتيجي لجبهة البوليساريو، أكد عليه بجلاء مؤتمرها الخامس عشر".

ويحتفل الشعب الصحراوي، اليوم الخميس، بالذكرى ال 44 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وسط هبة تضامنية واسعة وإعتراف دولي متزايد بحقوق الشعب الصحراوي وسيادته على أراضيه سواء على الصعيد الاممي أم الافريقي او الاوروبي.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الصحراوي لا سيما داخل الاراضي المحتلة وسط نقص الامكانات، استطاع هذا الشعب الابي طيلة اربعة عقود من الزمن من بناء مؤسساته الوطنية وتأطير عمله النضالي بكل كفاءة واقتدار بفضل تضحياته وحرصه على اهدافه السامية.

ومع تعاقب السنين يزداد الشعب الصحراوي تمسكا بخياره النضالي وتشبتا بمؤسساته التي تشكل اليوم مبعث فخر وإعتزاز وإحساس صادق بالإنتماء للوطن يتعزز مع مرور الزمن نحو دولة مستقلة كاملة الإرادة.