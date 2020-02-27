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ليبيا: مطار معيتقة الدولي يتعرض للقصف بقذائف عشوائية

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 14:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات
ليبيا: مطار معيتقة الدولي يتعرض للقصف بقذائف عشوائية

طرابلس - تعرض مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، يوم الخميس، لإستهداف جديد بقذائف عشوائية مجهولة المصدر بحسب مصادر ليبية.

واوضحت المصادر إن القذائف سقطت بالقرب من برج المراقبة ما أدى إلى إقفال الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة لحين إشعار آخر.

قبل شهر من الآن، أدانت بعثة الأمم المتحدة هجوما بصواريخ "غراد" على المطار أسفر عن إصابة شخصين مدنيين وإحداث أضرار في مدرج المطار وعدد من الأبنية والممتلكات الخاصة والعامة.

وتم إغلاق المطار في 1 سبتمبر الماضي بسبب تكرار عمليات قصفه، ما دفع سلطات الطيران المدني إلى إغلاقه، وتسيير الرحلات الجوية عبر مطار "مصراتة" الواقعة على بعد (200 كلم) شرق طرابلس.  

وكان مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الليبية ، قد أعلن في نهاية يناير الماضي، عن استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار الدولي بعدما تم استهداف مدرجه بصواريخ  من نوع "غراد".

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ليبيا: مطار معيتقة الدولي يتعرض للقصف بقذائف عشوائية
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 14:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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