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البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 10:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

تونس - منح البرلمان التونسي "مجلس نواب الشعب" فجر الخميس الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.

وصوت لصالح الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.

وتم التصويت لفائدة الحكومة عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وقبيل عملية التصويت، عبر الفخفاخ عن الأمل في أن تبني حكومته "وحدة وطنية جديدة وحقيقية لتونس مستندة إلى عقد جديد"، مؤكدا حاجة هذه الحكومة إلى دعم حقيقي من كل القوى السياسية المؤمنة بالثورة، والتي دعاها الى التوحد خدمة للبلاد.

كما شدد الفخفاخ على أن حكومته المقدمة إلى البرلمان لنيل الثقة اللازمة، تتضمن كل القوى السياسية والفكرية، وأنه سعى إلى أن تكون الحكومة مجسدة للمصالحة الوطنية.

وكان مسار تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ، قد انطلق يوم 20 يناير الماضي، عقب رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المقترح من قبل حركة النھضة (54 نائبا).

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البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 10:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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