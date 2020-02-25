Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مصر تعلن الحداد العام ثلاثة أيام بعد وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 18:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

القاهرة - أعلنت مصر اليوم الثلاثاء، الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على إثر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وتوفي اليوم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز ال92 عاما، وفقا لما أعلنه التلفزيون المصري وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

ونعت الرئاسة المصرية الرئيس الأسبق حسني مبارك وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

وكان مبارك يرقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة، وتدهورت حالته الصحية فجر اليوم وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولد محمد حسني مبارك، بقرية كفر المصيلحة، بمحافظة المنوفية سنة 1928، وهو الرئيس الرابع لمصر، وتولى السلطة في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس محمد أنور السادات، لغاية 11 فبراير 2011.

أيضا أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأمين العام لجامعة الدول العربية أن "أحمد أبو الغيط ينعي ببالغ الحزن والأسى الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك".

كلـمات مفتـاحيــة :
مصر تعلن الحداد العام ثلاثة أيام بعد وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 18:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.25

إحصاء أزيد من 8500 محبوس مترشح للامتحانات النهائية خلال الموسم الدراسي الحالي

20.02.25

بكالوريا مهنية: المشروع في "مرحلة ضبط التخصصات واختيار الولايات التي ستحتضن التجربة"

20.02.25

لعقاب: لجنة الخبراء لمراجعة الدستور تنهي عملها يوم 15 مارس المقبل

20.02.25

مصر تعلن الحداد العام ثلاثة أيام بعد وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

20.02.25

شيعلي: ضرورة إرساء قواعد صارمة للحفاظ على الأمن عبر السكك الحديدية

20.02.25

مراجعة الدستور: على الجامعة لعب دور "محوري" في تأطير النقاش داخل المجتمع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

مصفاة تكرير النفط بالجزائر العاصمة: دخول وحدات الانتاج حيز الخدمة

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

الرئيس تبون يستقبل السيد فنيش و رؤساء الهيئات الدستورية المشاركة في الندوة الدولية حول…