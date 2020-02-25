مصر تعلن الحداد العام ثلاثة أيام بعد وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

القاهرة - أعلنت مصر اليوم الثلاثاء، الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على إثر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وتوفي اليوم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز ال92 عاما، وفقا لما أعلنه التلفزيون المصري وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

ونعت الرئاسة المصرية الرئيس الأسبق حسني مبارك وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

وكان مبارك يرقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة، وتدهورت حالته الصحية فجر اليوم وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولد محمد حسني مبارك، بقرية كفر المصيلحة، بمحافظة المنوفية سنة 1928، وهو الرئيس الرابع لمصر، وتولى السلطة في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس محمد أنور السادات، لغاية 11 فبراير 2011.

أيضا أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأمين العام لجامعة الدول العربية أن "أحمد أبو الغيط ينعي ببالغ الحزن والأسى الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك".