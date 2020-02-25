Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تونس: الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي  توقع على مذكرة "التعاقد"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 09:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 99 مرات
تونس: الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي  توقع على مذكرة &quot;التعاقد&quot;

تونس - وقعت الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي في تونس  الاثنين على مذكرة "التعاقد" التي تضمن ضبط الأولويات الحكومية في الفترة المقبلة والخطوط العريضة لبرنامج عملها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عن رئيس الوزراء التونسي المكلف  إلياس الفخفاخ قوله بهذه المناسبة إن التوقيع على مذكرة التعاقد يمثل "لحظة تاريخية" تكرس التضامن والانسجام، وتعزز المساءلة، متعهدا بمواصلة السعي للانفتاح على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة بهدف ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا لتونس.

وقد وقع على الوثيقة التعاقدية كل من رئيس كتلة «حركة النهضة»، نورالدين البحيري، وأمين عام «التيار الديمقراطي»، محمد عبو، وأمين عام «حركة الشعب»، زهير المغزاوي، ورئيس «حركة تحيا تونس»، يوسف الشاهد، ورئيس «كتلة الإصلاح الوطني»، حسونة الناصفي.

تجدر الإشارة إلى أن الفخفاخ، كان قد دعا في 28 يناير الماضي الأحزاب والكتل البرلمانية المنخرطة في مشاورات تشكيل الحكومة، إلى مناقشة "مذكرة تعاقدية من أجل ائتلاف حكومي"، ضمنها أولويات عاجلة ومتوسطة المدى وآليات، بالإضافة إلى أسس ومبادئ عامة للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب التونسي يوم الأربعاء جلسة عامة لمنح الثقة المطلوبة (109 أصوات من اصل 217) للحكومة الجديدة، التي كشف الفخفاخ عن تركيبتها يوم 19 فبراير الجاري، والمكونة من 32 عضوا (30 وزيرا وكاتبتا دولة).

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 12:43
كلـمات مفتـاحيــة :
تونس: الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي  توقع على مذكرة "التعاقد"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 09:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 99 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.27

أميناتو حيدر تستعرض بجنيف انتهاكات حقوق الانسان المتواصلة في الصحراء الغربية تحت الاحتلال…

20.02.27

ذكرى اعلان الجمهورية الصحراوية : تصعيد النضال لتحقيق الهدف الاسمى في الاستقلال التام

20.02.27

السعودية تعلق الدخول للعمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا بسبب "كورونا"

20.02.27

عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا خارج الصين يتجاوز عدد المسجلين بداخلها لأول مرة

20.02.27

البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

20.02.27

الجزائريتان بوعلام (51 كلغ) وخليف (60 كلغ) تتأهلان الى أولمبياد طوكيو 2020

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تستنجد بتقليد "انزار"

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام