Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غوتيريس يشدد على ضرورة تصفية الإستعمار بشكل نهائي من الأقاليم الـ17 المدرجة لدى الأمم المتحدة

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 277 مرات

نيويورك (الولايات المتحدة) - شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على ضرورة مواصلة الجهود الأممية من أجل إنهاء الاستعمار وبشكل نهائي، من الأقاليم الـ17 المدرجة لدى اللجنة الأممية الخاصة بالمسائل السياسية وتصفية الإستعمار.

ودعا غوتيريس، خلال كلمة ألقاها في إفتتاح دورة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، إلى ضرورة "إستكمال هذه العملية التي تعود آخر نتائجها إلى عام 2002 بإستقلال تيمور الشرقية، قبل أن تدخل مرة أخرى إلى النفق المسدود".

وأبرز الأمين العام الأممي أن اللجنة تشرف على عملية تمثل "أحد أهم الفصول في تاريخ الأمم المتحدة"، موضحا أنه "في عام 1946، أدرجت الأمم المتحدة 72 منطقة في القائمة الأصلية، واليوم وبعد مرور 74 عاما، لم يتبق سوى 17 إقليما ضمن اللائحة، ما يجعلنا جميعا نفتخر بهذا الإنجاز، ولكن في نفس الوقت لا يجب نسيان أولئك الذين ما زالوا ينتظرون".

هذا ويذكر أن إقليم الصحراء الغربية، أفادت إليه المنظمة الأممية عقب وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب، بعثة (المينورسو) بهدف الإشراف على إجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفق مهمتها الرئيسية التي حددها المجلس الأمن الدولي في قرار رقم 690 الصادر فيه أبريل 1991.

كلـمات مفتـاحيــة :
غوتيريس يشدد على ضرورة تصفية الإستعمار بشكل نهائي من الأقاليم الـ17 المدرجة لدى الأمم المتحدة
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 277 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.24

الانتقال الطاقوي: استراتيجية وطنية لتطوير الطاقات المتجددة بطاقة 16 ألف ميغاواط في آفاق…

20.02.24

ملاكمة /  تأهيليات اولمبية (اليوم 5): تأهل الجزائرية شايب الى المربع الذهبي

20.02.24

الانخراط في مشروع الحوار والوساطة لرئيس الجمهورية "وسيلة لإخراج الجزائر من أزمتها "

20.02.24

الصحراء الغربية: عمل مكثف في انتظار ممثلي البوليساريو الجدد باسبانيا للحفاظ على الزخم…

20.02.24

الوزير الأول يدشن محطة جديدة لضغط الغاز وإعادة ضخه في حاسي مسعود

20.02.24

دعوى قضائية إستعجالية لإبطال إضراب مجمع تونيك بتيبازة: محكمة القليعة تقضي بعدم الاختصاص…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.18

التضامن الوطني : نحو اعداد مخطط وطني من أجل تكفل ناجع بالأطفال المصابين بالتوحد

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا