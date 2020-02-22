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وزير خارجية نيجيريا يؤكد موقف بلاده الثابت من قضية الشعب الصحراوي العادلة وحقه في تقرير المصير

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 11:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
وزير خارجية نيجيريا يؤكد موقف بلاده الثابت من قضية الشعب الصحراوي العادلة وحقه في تقرير المصير

أبوجا - أكد وزير خارجية نيجيريا ، جيوفري أونياما، الجمعة، على الموقف الثابت لبلاده من قضية الشعب الصحراوي العادلة وحقه في تقرير مصيره.

جاء ذلك خلال استقبلال الوزير النيجيري ، بمقر وزارته لسفير الجمهورية الصحراوية المنتهية مهامه ، ماء العينين الصديق ، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) .

وقد تناول اللقاء -وفق ذات المصدر- "مستجدات القضية الصحراوية على الصعيد الدولي والإفريقي ومختلف أوجه التعاون وسبل تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ".

من جهته ، أشاد ، ماء العينين الصديق، باسم حكومة وشعب الجمهورية الصحراوية، بالموقف الداعم والمرافقة التاريخية للدولة والشعب النيجيريين للشعب الصحراوي في مسيرته الكفاحية.

يشار الى أنه على غرار الدعم  القوي للقضية الصحراوي على المستوى السياسي في هذا البلد الافريقي ، فان نيجيريا بها حركة تضامنية كبيرة تضم جمعيات متعددة لمساندة الشعب الصحراي في نضاله من أجل التحرر وتقرير المصير.

وهنا تجدر الاشارة الى الحركة النايجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية والتي تضم  17 منظمة من المجتمع المدني و عدد من القادة لأهم المنظمات النقابية في نيجيريا.

ومن بين هؤلاء , وزير الشؤون الخارجية السابق لنيجيريا, ابراهيم غمبراري, الذي يترأس الحركة . وكان الوزير السابق كشف نهاية العام الماضي أنه بصدد العمل حاليا مع تحالف على إطلاق حركة دولية لوضع حد لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب.

كما أعلنت الحركة النايجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية اعتمادها "استراتيجية هجومية" لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأشارت في هذا الاطار الى إطلاقها لحملة من اجل منع المؤسسات النايجيرية من شراء الفسفات و الاسمدة و الموارد الصيدية للصحراء الغربية.

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وزير خارجية نيجيريا يؤكد موقف بلاده الثابت من قضية الشعب الصحراوي العادلة وحقه في تقرير المصير
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 11:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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