الرئيس الناميبي يجدد دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير

ويندهوك - أكد الرئيس الناميبي, حاج جينجوب, مواصلة بلاده دعمها لتقرير مصير الصحراء الغربية و دعم كفاح الشعب الصحراوي.

وقال الرئيس جينجوب "أن ناميبيا ستواصل الدعوة إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية, التي تقع تحت الاحتلال المغربي ".

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان تصريحات الرئيس الناميبي جاءت خلال استقباله لسفير الجمهورية الصحراوية المفوض فوق العادة في أنغو? وناميبيا, أباه الديه الشيخ محمد, بمناسبة انتهاء مهامه.

من جهتها , ذكرت وكالة "ان بي سي" الناميبية ان الرئيس حاج جينجوب أجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الرئاسة بالعاصمة ويندهوك ، "مشاورات معمقة" مع الدبلوماسي الصحراوي في لقاء التوديع الذي ختم مهامه في ويندهوك".

وأطلع أباد الديه الرئيس الناميبي على القرارات الرئيسية الصادرة عن مؤتمر جبهة البوليساريو الخامس عشر الذي عقد نهاية العام الماضي في منطقة تفاريتي المحررة بالجمهورية الصحراوية.

كما تناول الجانبان قضايا ذات صلة بالقضية الصحراوية، شملت تطورات القضية.