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الأمم المتحدة : إنقاذ أكثر من 1700 مهاجر قبالة سواحل ليبيا منذ بدء العام الجاري

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 09:50     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
الأمم المتحدة : إنقاذ أكثر من 1700 مهاجر قبالة سواحل ليبيا منذ بدء العام الجاري

طرابلس - كشفت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة , الجمعة, عن إنقاذ أكثر من 1700 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا منذ بدء العام الجاري. 

وقال مكتب المفوضية في ليبيا في بيان , إن "1737 مهاجرا غير شرعي تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام الجاري من قبل دوريات خفر السواحل في ليبيا".  

وتابعت , أن معظم المهاجرين الذين تم إنقاذهم شمال شرق وغرب طرابلس، هم من جنسيات الصومال وإريتريا واثيوبيا والسودان.  

وأشارت إلى أن "معظم المهاجرين ينتهي بهم المطاف في مراكز احتجاز مكتظة، ويكونوا عرضة لمزيد من المخاطر".   

وتكتظ مراكز الإيواء في ليبيا بآلاف المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر أو توقيفهم داخل البلاد.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في نهاية ديسمبر الماضي إعادة نحو 10 آلاف مهاجر من ليبيا إلى بلادهم خلال العام 2019, ضمن برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية.

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الأمم المتحدة : إنقاذ أكثر من 1700 مهاجر قبالة سواحل ليبيا منذ بدء العام الجاري
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 09:50     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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