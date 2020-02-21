الطوغو: الناخبون يدلون بأصواتهم غدا السبت في الانتخابات الرئاسية

الجزائر- يتوجه الناخبون يوم غد السبت إلى مكاتب الاقتراع في الطوغو, للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية, واختيار رئيس للبلاد من أصل سبعة مرشحين, من بينهم الرئيس المنتهية ولايته, فور غناسينغبي, الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية رابعة.

ومن المقرر أن تدلي الهيئة الناخبة البالغة 3.614.056 مسجل بأصواتها عبر 9389 مكتب تصويت موزعين على 4445 مركز تصويت, بينما صوتت قوات الأمن يوم الأربعاء الماضي.

وسيسهر حوالي 10 آلاف عون أمن عبر كافة التراب الطوغولي, على تأمين حسين سير عملية الاقتراع.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته, فور نياسينغبي (54 عاما), مع ستة مرشحين آخرين, من بينهم, آغبييومي كوجو, رئيس الوزراء الأسبق ورئيس "الحركة الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية" والزعيم التاريخي للمعارضة, جان بيير فارب, رئيس "التحالف الوطني من أجل التغيير".

وكانت الحملة الانتخابية لهذه الرئاسيات قد انتهت يوم أمس الخميس بعدما دامت مدة أسبوعين, حاول خلالها المرشحون السبع إقناع أكبر عدد من الناخبين من أجل التصويت لصالح برامجهم.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 51 بالمائة من الأصوات, سيتم تنظيم دور ثاني.

وستكون هذه الانتخابات الرئاسية, أول انتخابات تشارك فيها الجالية التوغولية بالخارج, وذلك بعد تصويت البرلمان شهر نوفمبر الماضي على قانون يسمح بذلك.

وكان الرئيس المنتهية ولايته نياسينغبي فور قد تقلد الحم في جمهورية طوغو في 2005 خلفا لأبيه, غناسينغبي اياديما, الذي قاد البلاد طيلة 38 عام. و قد تم اعادة انتخاب فور غنياسينغبي عام 2010 و 2015.

ويمكن التعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه من طرف البرلمان في طوغو في مايو 2019, الرئيس غناسينغبي, - الذي تعهد باحترام الدستور- من الترشح لرئاسيات 2020 و 2025, محددا بذلك عدد العهدات الرئاسية في البلاد باثنتين فقط, بعد أن تم فتحها في عام 1995.